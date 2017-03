Bị gia đình bạn gái còng, đánh gãy chân

Ngày 21-4, BS Đậu Thanh Phong, khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Trần Minh Toàn (23 tuổi, ngụ Xuân Lộc - Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau đầu và sưng nhẹ, hai cổ tay sưng, bầm tím, vết thương cẳng chân trái 0,5 cm, đùi trái bầm. Riêng cổ chân phải bị gãy phải bó bột. Hiện sức khỏe, tinh thần bệnh nhân ổn định nhưng vẫn phải được tiếp tục theo dõi.

Anh Toàn lý giải việc mình bị thương tích: Hai nhà gần nhau, tôi và Q. (17 tuổi) có tình cảm với nhau. Chiều 19-4, Q. ghé tiệm chụp ảnh của tôi chơi thì người anh của Q. đến gọi Q. về. Khoảng 10 giờ 30 tối 19-4, anh của Q. nhắn tin bảo tôi qua nhà gấp. Khi tôi vừa đến nơi, mẹ Q. bảo tôi vào nhà nói chuyện.

“Khi vừa vào đến nhà thì mẹ của Q. la lên là tôi hiếp dâm con gái bà rồi ôm tôi lại. Anh cô Q. lấy còng số 8 còng hai tay tôi lại. Sau khi bị còng tay, người này dùng hai chén gốm đập lên đầu còn mẹ cô Q. dùng dây nịt và một khúc gỗ đánh vào tai, thân, hai đầu gối của tôi. Tôi la làng thì một người hàng xóm chạy qua rồi người này chạy đi chở mẹ tôi đến.





Toàn bị gia đình bạn gái đánh gãy chân và bầm dập khắp người. Vết thương tay bị còng của Toàn (ảnh nhỏ). Ảnh: TÙNG SƠN

Sau đó, ba cô Q. là ông Lê Tấn Trung cũng vừa về đến. Thấy tôi ngay lập tức ông xông tới đấm, đá. Mẹ tôi can ngăn thì ông này đẩy ra ngoài, khóa cửa lại. Sau đó ông mang tôi vào phòng. Tại đây, cha, mẹ và anh cô Q. dùng dây nịt, mỏ lết, ống tuýp, xà beng liên tục đánh vào chân, người và đầu tôi. Cha cô Q. dùng xà beng đánh vào chân phải, tôi nghe tiếng kêu “cụp” thì biết mình bị gãy chân. Tôi van xin thì ông ra ngoài lấy dây xích sắt tiếp tục đánh vào chân trái. Còn anh cô Q. thì dùng ghế và dây cao su đánh vào người. Đánh chán chê, họ tháo còng số 8 và dùng một đoạn dây bơm hơi xe cột hai tay tôi và kéo ra trước nhà.

Khi mẹ tôi cùng công an xã đến, ông Trung khóa cổng, xịt nước, tiếp tục đánh, đá tôi. Ông dùng bình ắcquy ném vào tôi nhưng trượt, trúng vào một công an viên... Khoảng 10 phút sau đó, người dân đạp cổng vào can ngăn. Công an huyện cũng đến và đưa tôi đi bệnh viện”.

“Ai cũng biết chúng tôi có tình cảm với nhau. Tôi bị vu khống hiếp dâm cô Q. và cả nhà họ bắt, đánh tôi như thế” - Toàn nói.

Mẹ của Toàn cũng cho biết: Khi tôi được người hàng xóm gia đình cô Q. báo, tôi chạy đến thì thấy con tôi bị còng tay, bị thương khắp người, máu chảy ướt áo. Gia đình cô Q. kéo lê con tôi vào phòng, tôi van xin thì cha cô Q. đánh, đá vào mặt tôi. Tôi gọi điện thoại cho công an thì ông này tát mạnh vào mặt khiến điện thoại văng ra. Biết không thể van xin được những người trong gia đình này nên tôi đã chạy ra ngoài đường kêu cứu. Nhiều người dân chạy đến nhưng không dám xông vào vì trên tay của những người trong gia đình cô Q. cầm hung khí. Công an xã đã phải nhảy tường rào vào bên trong, đỡ cú ném bình ắcquy của cha cô Q. nên anh công an viên này bị thương ở bả vai. Công an huyện xuất hiện mới giải cứu được Toàn.

Theo một nguồn tin, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trung để điều tra về hành vi đánh, bắt người và sử dụng còng số 8. Công an cũng đã thu giữ hung khí gây án cùng chiếc còng số 8 mà anh cô Q. còng tay anh Toàn.

DUY TÍNH - VĂN NGỌC