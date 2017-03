Hào Anh được minh oan

Liên quan đến vụ em Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) và nhóm bạn bị Công an TP Cà Mau điều tra vì tình nghi ăn trộm, ngày 12-4, Đại tá Võ Minh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Hào Anh và nhóm bạn của em không ăn trộm. Dự kiến trong tuần tới chúng tôi sẽ xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với tất cả các em. Đồng thời, một số cán bộ chiến sĩ công an liên quan sẽ bị kỷ luật nghiêm sau khi có kết quả thanh tra chính thức”.

Bị gọi hỏi từ tin báo mất cắp

Ngày 26-3, Công an phường 8, TP Cà Mau tiếp nhận tin báo của ông G. rằng lúc 2 giờ sáng 26-6, ông thấy Hào Anh và bạn trộm của ông 3,5 triệu đồng, 4 điện thoại di động và hơn một chỉ vàng 18K. Ông đã rượt theo và đánh hụt.

Nhận được trình báo của ông G., 3 giờ sáng 26-3, Công an phường 8, TP Cà Mau ập vào nhà Hào Anh để kiểm tra nhưng không có Hào Anh ở nhà. Mẹ Hào Anh cho biết là Hào Anh đang chơi ở tiệm game nhưng công an không tìm. Sáng 26-3, Hào Anh bị Công an phường 8 mời từ chỗ làm về trụ sở công an phường. Tại đây, em bị công an lập biên bản tạm giữ đồ vật trong người, bị điều tra về hành vi ăn trộm. 19 giờ cùng ngày, em bị giải qua Công an TP Cà Mau để công an làm việc cho đến tận 23 giờ mới được trả về với gia đình. Cùng bị gọi hỏi, điều tra chung với Hào Anh là các bạn cùng làm thuê gồm các em Đồng Phạm Minh, Đặng Hồng Đức và Trần Như Bình.

Hào Anh cười tươi khi nghe chúng tôi thông tin em và nhóm bạn được minh oan. Ảnh: TV

Tại công an, các em khai nhận đã tham gia vụ trộm cắp nhưng khi được về nhà, các em tố cáo là bị cán bộ, chiến sĩ Công an phường 8 đánh đập, hướng cung, nhận đại chứ không có ăn cắp.

Trong vụ nghi oan này, em Trần Như Bình bị công an tạm giữ hình sự ba ngày (từ 26 đến 29-3).

Ngoại phạm vì bị “nhốt” trong tiệm game

Ngay khi Hào Anh bị bắt, chúng tôi liên tục thông tin về vụ án bất thường này như các em còn ở tuổi vị thành niên nhưng công an không mời cha mẹ tham gia các buổi lấy lời khai; Hào Anh và nhóm bạn có chứng cứ ngoại phạm…

Sau đó, Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc, bước đầu kết luận: Chủ tiệm game khẳng định là Hào Anh và Trần Như Bình đã chơi game từ 21 giờ ngày 25-3 đến 4 giờ sáng 26-3. Suốt thời gian này, cửa tiệm game bị khóa, hai em không thể ra ngoài được để thực hiện vụ trộm được báo là diễn ra lúc 2 giờ sáng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ công an cũng xác định được tại máy chơi game của Hào Anh và Bình có diễn ra các trò chơi với thời gian trùng khớp với lời khai của chính các em và chủ tiệm game.

Tương tự, hai em còn lại bị tình nghi ăn trộm cũng có chứng cứ ngoại phạm là đang ngủ tại nhà trong suốt thời gian mà ông G. báo mất trộm.

“Hào Anh và nhóm bạn bị nghi oan” - Công an tỉnh Cà Mau kết luận.

Có dấu hiệu đánh đập, ép cung

Theo Đại tá Phương, Công an phường 8 và TP Cà Mau đều sai khi không cho người nhà các em tham gia việc lấy lời khai trong khi các em còn ở tuổi vị thành niên. “Công an phường 8 cho rằng quá trình lấy lời khai đã nhờ bí thư Đoàn phường tham gia nhưng qua kiểm tra, chúng tôi đủ cơ sở kết luận đó là cách giải trình đối phó, không đủ căn cứ. Trong khi cha mẹ các em đến xin tham gia việc lấy lời khai nhưng Công an phường 8 không cho là sai với quy định tố tụng hiện hành. Phía Công an TP Cà Mau cũng giải trình là có cho cha mẹ vào nhưng qua thanh tra, cha mẹ của những đứa trẻ chỉ được ký vào biên bản lấy lời khai sau khi việc đã rồi. Lẽ ra họ phải được ngồi chứng kiến suốt quá trình lấy lời khai đó” - ông Phương nói.

Về việc các em bị đánh bằng dép, bằng gậy cao su, bị bức cung (mà bằng chứng là các em đều nhận với công an là đã thực hiện vụ trộm), ông Phương nói: “Chưa đủ cơ sở kết luận nhưng có dấu hiệu đó. Chúng tôi đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục làm rõ và nếu có sẽ xử lý nghiêm, quyết không bao che”.

“Công an phường 8 cũng sai sót khi thu giữ đồ vật của các em. Riêng về vụ trộm, chúng tôi đang xác minh thêm nhưng đến giờ này vẫn chưa có cơ sở nào cho thấy có vụ trộm trên. Chúng tôi sẽ làm rõ nếu không mất cắp mà báo thì ông G. có động cơ gì để xử lý theo pháp luật” - ông Phương nói.

Công an tỉnh lại giải thoát cho con tôi! Ngay sau khi hay tin công an tỉnh đã giải oan cho Hào Anh, bà Phạm Thị Thoa nói: “Tôi rất mừng vì sự công minh, vô tư của Công an tỉnh Cà Mau. Ba năm trước nhờ Công an tỉnh Cà Mau, Hào Anh đã được cứu thoát khỏi trại giống của Giang, Thơm. Nay cũng nhờ công an tỉnh, con tôi đã được giải oan. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và các phóng viên đã góp phần làm sáng tỏ sự thật cho con tôi”. Còn Hào Anh thì cười tươi: “Được giải oan, em vui lắm!”.

TRẦN VŨ