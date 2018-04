Phó Thủ tướng: Sẽ trả lương khu vực công theo vị trí việc làm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Can Lộc đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế- xã hội, ngoại giao, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2017, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống của người dân. Trong đó, có những kết quả “đặc biệt ấn tượng” đến từ sản xuất và xuất khẩu nông sản cao kỷ lục, phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển mạnh mẽ, sâu- rộng trên khắp cả nước.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay, trò chuyện cùng các cử tri.

Cử tri bày tỏ đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy hành chính nhà nước qua việc xét xử các vụ án lớn, có các đối tượng từng giữ trọng trách trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, mang lại niềm tin cho nhân dân vào Đảng, Chính phủ và Quốc hội.



Cử tri Can Lộc bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, nhất là đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh; tình trạng mất ATVSTP ngày càng phổ biến; thiếu nước sạch ở vùng trà sơn Can Lộc...

Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ nhiều trăn trở, ngân sách chi cho bộ máy hành chính quá nhiều, ảnh hưởng lớn tới việc tăng cường chi đầu tư phát triển của đất nước.

Một số cử tri huyện Can Lộc cũng nêu những trăn trở về tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều cấp, ngành, về sự đoàn kết trong nội bộ đảng khiến Đảng, Nhà nước mất đi nhiều cán bộ có năng lực chuyên môn giỏi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Can Lộc đạt được trong thời gian qua, từ đó đóng góp to lớn cho những thành tựu nổi bật mà Hà Tĩnh giành được, nhất là về phát triển công nghiệp, xây dựng NTM.

Phí Thủ tướng cũng cho biết, từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ngay tại Hà Tĩnh và một số địa phương khác trên cả nước, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNTông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm sơ kết, đánh giá để chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân và nhân rộng thực hiện trên cả nước. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Chính phủ đặc biệt quan tâm tới phát triển sản xuất, gắn kết với thị trường để nâng cao thu nhập của người dân.

“Chính phủ và nhiều địa phương đang hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhiều nhà máy chế biến nông sản để tăng cường hơn mối liên kết với hộ gia đình, gia trại, trang trại vừa bảo đảm chất lượng thực phẩm, vừa gia tăng và ổn định thu nhập của người nông dân”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Nhận thức được thực trạng bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, ảnh hưởng tới hiệu quả- hiệu lực hoạt động công vụ và sự phân bổ nguồn lực từ ngân sách, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương đã nhất trí các chủ trương lớn để cơ cấu lại thu chi ngân sách gắn với bảo đảm an toàn bền vững nợ công.

Đặc biệt, vừa qua Trung ương Đảng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tinh gọn bộ máy, biên chế nhà nước và đổi mới hoạt động của khối đơn vị sự nghiệp và sắp tới đây sẽ thảo luận và quyết định các chủ trương lớn trong cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để Chính phủ, Quốc hội và các cấp ngành tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phân bổ nguồn lực ngân sách và chăm lo đời sống của người lao động tốt hơn.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa, dâng hương, viếng mộ 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc .

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Nhà nước sẽ trả tiền lương của khu vực công theo vị trí việc làm chứ không trả theo thang, bảng lương như hiện nay, bảo đảm mức thấp nhất của khu vực công bằng với mức lương thấp nhất của khu vực tư nhân vào năm 2021 và bằng mức khá của khu vực tư nhân vào năm 2025; khuyến khích các địa phương tăng thu để chủ động trả lương, thưởng thu hút người tài; thiết kế chính sách bảo hiểm xã hội đa tầng, theo nguyên tắc có đóng, có hưởng và chia sẻ rủi ro; nâng tuổi nghỉ hưu cho một số ngành nghề, một số loại cán bộ và tiến tới tuổi về hưu của nam và nữ ngang bằng nhau,...



Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 sắp tới sẽ tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng trước đây về công tác cán bộ, trong đó có việc tăng cường kiểm soát quyền lực. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương sẽ dự kiến tăng thêm thẩm quyền cho Uỷ ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong toả tài sản, giữ nguyên hiện trạng tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán, thất thoát tài sản.

Trong thời gian tiếp xúc cử tri tại huyện Can Lộc ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Đồng Lộc và viếng mộ 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) cách nay 50 năm.