Vụ băng nhóm bảo kê quận 12: Lập tức dập tắt nếu có đàn em trỗi dậy

Trước những lo lắng của bà con quận 12 khi nhiều đàn em của Đức còn ở bên ngoài, Đại tá Phúc cho biết sau khi xử lý xong băng bảo kê do Trần Xuân Đức (Đức “quắn”) và Khưu Hồng Trọng (Trọng “bờm”) cầm đầu vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ, Công an quận 12 sẽ tiếp tục rà soát tàn dư, đàn em của Đức trên địa bàn, nếu có ai trỗi lên nắm địa bàn thì dứt khoát dập tắt ngay.



Băng bảo kê Đức “quắn” bị bắt. Ảnh do công an cung cấp

Trưởng Công an quận 12 cho biết băng nhóm bảo kê của nhóm Đức rơi vào tầm ngắm của công an quận từ lâu và tháng 5-2015, quận đã lập hồ sơ. Tuy nhiên, việc phá án gặp khó khăn do lực lượng trinh sát ít, lại bị các đối tượng biết mặt nên đến tháng 6-2016, Công an quận 12 đã báo cáo, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, chứng cứ cho PC45 - Công an TP.HCM thụ lý.

Đại tá Đoàn Văn Phúc cho biết hiện tại PC45 đã thả năm đối tượng vì chưa đủ chứng cứ để tạm giam theo quy định. Hằng ngày, các đối tượng vẫn lên PC45 để trình diện lấy lời khai.

Trước đó, vào ngày 6-7, Đội 2 - PC45 đã tổ chức tập kích, bắt băng bảo kê do Trần Xuân Đức (Đức “quắn”) và Khưu Hồng Trọng (Trọng “bờm”) cầm đầu. Trong đó, bắt quả tang Nguyễn Tuấn Thanh và Nguyễn Tuấn Thành đang nhận 13 triệu đồng tiền bảo kê và 50 triệu đồng tiền vay trả góp.

Qua điều tra, băng nhóm của Đức gồm bảy người, chuyên tụ tập quậy phá, đánh khách, chém quản lý nhằm ép bảo kê cho những quán nhậu, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12 giáp ranh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, có khoảng tám quán bị chúng ép thu tiền bảo kê với thủ đoạn tương tự.

Qua điều tra của trinh sát, mỗi quán hớt tóc, chúng thu bảo kê 2-3 triệu đồng/tháng. Số tiền có được, Đức và Trọng chia một phần cho anh em, phần còn lại cho vay nặng lãi với lãi suất 20%/tháng.