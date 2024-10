Điều tra: Đột kích điểm 'rút ruột' xe dầu trên Quốc lộ 1 - Bài 2: Cận cảnh việc mua bán dầu 30/10/2024 06:00

(PLO)- Từ thông tin thu thập được, báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp và công an đã kiểm tra, xử lý điểm thu mua dầu không hợp pháp trên Quốc lộ 1.

Ở kỳ trước, chúng tôi phản ánh việc nhiều xe bồn, xe tải chạy trên Quốc lộ 1 tấp vào hai điểm chuyên thu mua dầu ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Qua ghi nhận, các xe này tấp vào bán các can dầu đã được chiết sẵn hoặc trực tiếp rút từ bình để bán.

Chuẩn bị “hàng” ở ranh giới Quảng Nam - Quảng Ngãi

Lúc 10 giờ 25 ngày 18-10, xe bồn chạy trên đường Trì Bình - Dung Quất hướng cảng Dung Quất. Sau đó, xe rẽ vào trạm xăng dầu Dung Quất. Ở khu vực này có hàng chục xe bồn đậu ở cả trong và ngoài trạm.

Xe bồn sơn chữ KIXX tấp vào khu vực chòi tôn, điểm thu mua dầu của bà Lan trưa 17-10 bán dầu chuẩn bị sẵn và con trai bà Lan trả tiền cho tài xế (ảnh nhỏ). Ảnh: YÊN – TRƯỜNG

Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, xe chạy về hướng Quốc lộ 1. Trên đường đi, tài xế tấp vào một địa điểm trên đường Trì Bình - Dung Quất để lấy giấy tờ, sau đó chạy ra Quốc lộ 1.

Vừa đến địa phận tỉnh Quảng Nam, xe tấp vào một trạm kinh doanh nước mui (đoạn qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) thì tài xế chừng 45 tuổi xuống xe, di chuyển về phía đuôi xe rồi mở cửa thùng chứa đồ bên dưới bồn chứa dầu.

Người này dùng hai cánh cửa che chắn hai bên, loay hoay khoảng 5 phút rồi đóng cửa thùng đồ, sau đó tiếp tục hành trình về hướng Đà Nẵng. Khi đến điểm thu mua dầu của bà Lan, tài xế cho xe tấp vào sát chòi tôn của bà Lan. Ở chòi tôn, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đợi sẵn.

Ngay khi xe bồn vừa tấp vào, tài xế vội vã mở thùng chứa đồ mà người này chuẩn bị ở cách đó chừng 2 km, nhanh chóng mang ra ba can chứa chất lỏng loại 30 lít bỏ vào trong chòi. Cùng lúc này, người phụ nữ cũng đưa trở lại xe ba can rỗng.

Mọi việc xong xuôi, người phụ nữ móc túi đưa tiền cho tài xế và nam tài xế nhanh chóng chạy xe đi. Mọi việc diễn ra chỉ trong ít phút.

Nơi cất giấu xăng dầu của các tài xế

Trước khi đến điểm thu mua của bà Lan, các tài xế đều chuẩn bị sẵn xăng, dầu trong các can 20-30 lít. Khi đến nơi, họ chỉ cần đưa dầu cho người của bà Lan hoặc mang bỏ vào chòi và nhận lại những can rỗng đã chuẩn bị sẵn. Trưa 17-10, xe bồn sơn chữ KIXX biển số 43H-013.33 đã tấp vào điểm thu mua của bà Lan. Người trên xe nhanh chóng xuống xe, mở thùng chứa đồ và nhìn quanh.

Lúc con trai bà Lan xuất hiện, người của xe nhanh chóng lấy từ trong thùng chứa đồ bên hông xe ra hai can chất lỏng loại 30 và 20 lít, mang vào trong chòi và nhận lại hai can rỗng của con trai bà Lan, cất vào thùng.

Bà Lan mua ba can dầu của xe bồn 92H-01849.

Sau đó, con trai bà Lan lấy tiền đưa cho người của xe và người này nhanh chóng lên xe rời đi.

Hơn 1 giờ sau, xe đầu kéo chở dầu tấp vào khu vực chòi tôn. Tài xế xuống xe, nhanh chóng mở nắp thùng chứa đồ bên hông xe, lấy ba can dầu đã chuẩn bị sẵn đem bỏ vào chòi. Xong xuôi, người này lên xe rời đi nhanh chóng.

Đình chỉ công tác hai tài xế xe bồn Sáng 29-10, ông Trần Đình Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Đà Nẵng, cho biết ngay sau phóng sự được đăng tải, công ty đã xác minh các phương tiện xuất hiện trong phóng sự. Theo đó, công ty đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai tài xế gồm Nguyễn Minh T và Huỳnh Ngọc V vì có hành vi tấp vào điểm mua xăng dầu “chui” của bà Lan trên Quốc lộ 1. Công an huyện Núi Thành tiếp tục làm việc với các tài xế và bà Huỳnh Thị Lan.

Tương tự, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-10, xe đầu kéo chở xăng dầu sơn chữ Nam Phúc, biển số 92H-018.49 tấp vào khu vực chòi tôn, mở thùng chứa đồ ở hông xe lấy ra ba can chứa đầy chất lỏng mang đặt vào chòi, nhận lại ba can rỗng cất trở lại vào thùng đồ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm thu mua của gia đình bà Lan, mỗi ngày có thể giao dịch từ vài trăm đến cả ngàn lít dầu. Theo điều tra của chúng tôi, gia đình bà Lan mua dầu từ các tài xế với giá khoảng 14.000 đồng/lít và sau đó mang đi bán lại.

Gom hàng, chở đi trong ngày

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi mua dầu của các tài xế rồi tập kết trong chòi tôn, bà Lan ngay lập tức cho người chở đi bằng xe máy hoặc xe kéo.

Chiều 16-10, sau khi mua nhiều can dầu của các xe bồn, xe tải thì một nam thanh niên chạy xe Wave đến khu vực chòi tôn. Với sự hỗ trợ của bà Lan, nam thanh niên nhanh chóng chất năm thùng dầu lên xe rồi vội vã chở đi.

Lúc 17 giờ cùng ngày, con trai bà Lan xuất hiện tại chòi tôn. Khi xe bồn biển số 43H-012.66 sơn chữ KIXX tấp vào, tài xế nhanh chóng chuyển hai can chất lỏng loại 30 lít và con trai bà Lan đưa tiền cho tài xế. Sau đó, con trai bà Lan chất hai can chất lỏng vừa mua lên xe chở đi.

Xe ba gác chở hai thùng dầu từ kho bà Lan đi thẳng vào mỏ đá trưa 17-10

Việc nhận dầu và chở đi ngay lặp lại nhiều lần trong ngày. Có lúc con trai bà Lan còn mang cả xe kéo đến để chở đi. Chiều 17-10, con trai bà Lan chất tám can dầu lên xe kéo, khéo léo che đậy trước khi nổ máy, chở số dầu rời đi.

Số dầu mua từ tài xế, gia đình bà Lan mang bán cho những tàu đi biển và bán cho các chủ phương tiện hoạt động tại các mỏ đá trong khu vực như mỏ đá ở Chu Lai, Weicovina…

Từ những thông tin thu thập được, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp cho Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam. Tối 18-10, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an xã Tam Nghĩa kiểm tra căn nhà của bà Huỳnh Thị Lan ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Biết là hàng không hợp pháp

Theo ghi nhận tại kho chứa dầu ở nhà bà Lan, kho này có diện tích gần 200 m2. Bên trong được trang bị đầy đủ các loại thiết bị phục vụ việc bơm, rút, lưu trữ, vận chuyển dầu. Trong kho còn có một xe tải biển số 92C-047.68 đang có ba phễu chứa dầu khoảng 3.000 lít đỗ bên trong.

Tại chòi tôn ven Quốc lộ 1, nơi các tài xế xe bồn, xe tải tấp vào bán dầu chiều Bắc - Nam (đối diện nhà bà Lan), lực lượng chức năng ghi nhận có hàng chục can loại 30 lít rỗng được chất sẵn.

Công an huyện Núi Thành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số dầu được phát hiện trong kho của bà Lan.

Bà Lan thừa nhận có mua bán dầu tại khu vực. “Tôi có buôn bán nhỏ lẻ, các xe đầu kéo chạy ngang qua bán…” - bà Lan nói và cho hay biết việc tập kết dầu tại kho sát nhà có nguy cơ về cháy nổ nhưng vì mưu sinh nên bà chấp nhận.

Bà cũng khai nhận là đã mua dầu từ nhiều năm nay. Trước đây bà làm quy mô, hiện chỉ còn làm nhỏ lẻ. “Đây là hàng hóa không có thuế má, không có giấy tờ” - bà nói và thừa nhận: “Hàng này là hàng ăn trộm”.

“Tôi nói thiệt họ bán tứ tung chứ không phải mình tôi. Từ đây vào dài tới Dung Quất người ta mua tràn hà chứ không phải mình tôi mua…” - bà Lan nói.