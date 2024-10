Điều tra: Đột kích điểm 'rút ruột' xe dầu trên Quốc lộ 1 - Bài 1: Bí mật sau căn chòi tôn trên Quốc lộ 1 29/10/2024 06:20

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam có nhiều điểm thu mua dầu trái phép.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hằng ngày các xe bồn, xe tải có sơn chữ Petrolimex, Nam Phúc, KIXX… biển số Đà Nẵng, Huế… ghé vào các điểm này để bán các can chứa dầu chuẩn bị sẵn hoặc mở nắp hút dầu ra khỏi bình chứa nhiên liệu của xe. Hành vi này diễn ra rất nhanh chóng…

Ven Quốc lộ (QL) 1, đoạn qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam có một chòi tôn khoảng 6 m2 nằm lẩn khuất trong lùm cây. Phía trước chòi tôn là lề đường đủ rộng để các loại xe tải, xe bồn tấp vào, dừng đỗ..

Theo ghi nhận trong nhiều ngày của chúng tôi, các xe bồn, xe tải ghé vào khu vực chòi này trong ít phút rồi nhanh chóng rời đi.

Nhà kho nồng nặc mùi dầu

Qua ghi nhận, chòi này được đóng kín bằng các lớp tôn. Bên ngoài che bằng nhiều tấm gỗ, nhựa lớn màu đen. Chòi có nhiều can nhựa, thùng, phễu kích thước lớn.

Đây chính là điểm mà bà Huỳnh Thị Lan (63 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) dựng lên để làm nơi thu mua dầu .

Chòi tôn bà Lan xây dựng trên Quốc lộ 1 để phục vụ việc thu mua dầu từ các tài xế, bên trong là hàng chục can dầu loại 20-30 lít (Ảnh nhỏ) nhằm phục vụ hoạt động thu mua. Ảnh trong bài: YÊN - TRƯỜNG

Khoảng 16 giờ ngày 10-10, xe đầu kéo chở bồn dầu có biển số rơmoóc 92R-011.23 chạy trên QL1 hướng đi Đà Nẵng. Khi gần đến chòi tôn, tài xế giảm tốc, cho xe lách vào những lùm cây rậm rạp. Nam tài xế xuống xe và ít phút sau tiếp tục hành trình.

Tương tự, khoảng 15 giờ ngày 16-10, xe bồn có sơn chữ Petrolimex biển số 75C-022.73 khi đến đoạn trên cũng tấp sát vào. Nam tài xế nhanh chóng đi vào trong chòi tôn và sau vài phút lại trở ra.

Xe đầu kéo chở dầu biển số 43C-085.11 sơn chữ Petrolimex tấp vào khu vực trước nhà bà Lan ngày 10-10. Ảnh: YÊN - TRƯỜNG

Ở bên kia đường, đối diện với căn chòi là một nhà kho cạnh căn nhà của bà Lan. Nơi đây cũng liên tục có các xe bồn của các hãng xăng dầu khi đi ngang qua khu vực ghé vào. Tại điểm này, tài xế và người làm tại kho trao đổi, giao dịch trong chớp mắt và xe nhanh chóng rời đi.

13 giờ 13 ngày 10-10, xe đầu kéo chở dầu biển số 43C-085.11 sơn chữ Petrolimex trên bồn xe tấp vào khu vực trước nhà bà Lan. Nam tài xế này cẩn thận tới mức tấp sát vào vách rồi nhanh chóng di chuyển về phía hông xe. Một lát sau, người này cũng lên xe rời đi một cách vô cùng bí ẩn.

Xe bồn sơn chữ Nam Phúc tấp vào chòi tôn của bà Lan trên Quốc lộ 1 vào chiều 10-10.

Ảnh: YÊN - TRƯỜNG

Cũng chiếc xe này, đầu giờ chiều 16-10, nam tài xế tấp vào rồi cùng bà Lan loay hoay ở hông xe một thời gian khá lâu. Sau đó tài xế lên xe, mang theo một túi nylon màu xanh mà bà Lan đưa cho. Chiếc xe tiếp tục đi về hướng Dung Quất.

Theo những gì PV ghi nhận, nhiều xe chở dầu có sơn chữ Petrolimex, Nam Phúc, KIXX… biển số Đà Nẵng, Huế… chạy ở cả hai chiều đường đều tấp vào khu vực lùm cây và nhà kho trong 5-10 phút rồi tiếp tục hành trình.

Điểm tập kết dầu “chui”

Qua ghi nhận, các xe bồn, xe tải vận chuyển dầu dừng lại tại các điểm này để bán các can dầu đựng sẵn trong những can nhựa 20-30 lít.

Ống kính của chúng tôi ghi nhận lúc 13 giờ 30 ngày 16-10, xe đầu kéo biển số 43C-089.45 thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Hòa Khánh chạy trên QL1 đã dừng tại chòi tôn của bà Lan. Ngay sau khi xe dừng lại, bà Lan xuất hiện, mang ra tổng cộng sáu can nhựa rỗng loại 30 lít cho tài xế.

Lúc này, tài xế xe bồn lần lượt chuyển cho bà Lan sáu can dầu loại 30 lít để bà này mang vào trong chòi. Công việc xong xuôi, bà Lan móc túi đưa tiền cho tài xế. Sau đó, nam tài xế lên xe tiếp tục hành trình. Riêng bà Lan thì che chắn số dầu mới nhận được một cách kỹ lưỡng rồi đi bộ về nhà.

Khoảng 1 giờ sau, xe bồn in chữ Petrolimex biển số 75C-022.73 tấp vào khu vực chòi tôn của bà Lan. Nam tài xế mặc đồng phục Petrolimex xuống xe, nhanh chóng đi về phía chòi tôn lấy hai can nhựa rỗng loại 30 lít đem cất trong thùng bên hông xe. Sau đó, người này chật vật xách một can dầu đầy trong thùng mang cất trong chòi rồi tiếp tục lấy thêm ba can nhựa rỗng ra xe.

Tài xế tiếp tục lấy từ trong xe ra thêm ba can dầu mang cất vào trong chòi tôn.

Tổng cộng tài xế bỏ tại chòi của bà Lan bốn can dầu rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Tất cả diễn ra trong vòng ít phút.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, điểm tập kết dầu “chui” của bà Lan đã nhận hàng trăm lít dầu.

Chúng tôi ghi nhận có ba người đứng ra giao dịch với các tài xế xe bồn tại chòi tôn gồm bà Lan, con trai và một phụ nữ khác.

Điểm thu mua dầu này tồn tại từ lâu và gia đình bà Lan rất cảnh giác với những người lạ xuất hiện quanh khu vực. Khi có ô tô hay người lạ xuất hiện gần khu vực là không thấy xe bồn dừng lại cho đến khi ô tô hoặc người lạ đó rời đi.

Theo lời người dân địa phương, gia đình bà Lan đã thực hiện việc thu mua dầu của xe bồn, xe tải từ lâu…

(Kỳ sau: Cận cảnh việc mua bán dầu. Trước khi đến điểm thu mua dầu của bà Lan, các tài xế đã chuẩn bị sẵn trong các can, sau đó bà Lan mang bán cho các nơi trong khu vực)