1 phụ nữ bị vướng dây cáp quang văng xuống sông mất tích

Chiều 20-8, Công an xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) cho biết sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy bà PTKC (50 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Gò Công, Tiền Giang) bị vướng vào những sợi dây cáp viễn thông văng xuống sông Cả Chát Lớn mất tích.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trưa 10-8, bà PTKC cùng chồng đi trên ghe tải từ Tiền Giang sang xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để chở mụn dừa.



Khi ghe của vợ chồng bà C. vừa chui qua khỏi cầu Cả Chát Lớn (đoạn thuộc ấp Tân Viên, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), ông N. đang ngồi trước mũi ghe phát hiện có một bó sợi dây cáp gồm hai sợi dây cáp đồng, hai sợi dây cáp quang của VNPT và một sợi cáp quang của Trung tâm Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist đang thòng xuống sông.



Do ghe không qua lọt nên ông N. đã dùng tay nâng đỡ những sợi dây cáp lên để cho mũi ghe qua. Khi ông N. qua khỏi, lúc này bà C. đang ngồi trên mui phía sau, đội nón lá không nhìn thấy sợi dây cáp văng ngang. Hậu quả bà C. đã bị vướng vào những sợi dây cáp này văng xuống sông mất tích.



Khúc sông nơi nạn nhân bị vướng dây cáp quang văng xuống sông.

Lúc bà C. bị té, ông N. không hề hay biết. Đến khi nghe người dân đang làm dừa dọc bờ sông la lên và ra ám hiệu cho ông N. thì ông N. nhìn ra phía sau mới phát hiện vợ không còn trên ghe.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng, độ chênh lệch của các sợi dây cáp so với độ thấp nhất của mặt cầu là 60 cm, khoảng cách 2 trụ vượt sông là 92 m, chiều cao mỗi trụ khoảng gần 8 m.



Theo phản ảnh của người dân xã Thành Thới B, nhiều sợi dây cáp trên thòng lòng, văng ngang sông Cả Chát Lớn như cái bẫy “giăng” người đi ghe qua đoạn này đã diễn ra nhiều năm nay.

Một người dân nhà sát mé sông khu vực này bức xúc mỗi khi ghe đi ngang qua đoạn này phải dùng tay nâng đỡ những sợi dây cáp này mới qua sông lọt. Còn ghe, tàu lạ nơi khác đi ngang qua đây có khi không nhìn thấy những sợi dây cáp nên có lần đã kéo đứt dây. Sau đó phía ngành viễn thông đã đến nối lại nhưng không thấy nâng cao lên mà vẫn để lòng thòng văng ngang sông, không an toàn cho người đi ghe.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Được biết sau khi xảy ra sự cố tai nạn chết người trên, các đơn vị có liên quan đã đến nâng những sợi dây này cao lên.

Việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục điều tra làm rõ.