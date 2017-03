15 ‘sát thủ’ vào quán karaoke chém người

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Võ, Lê Thanh Nhã và Nguyễn Công Minh để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 12 người khác có liên quan đến vụ án trên.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16-8, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ tuần tra địa bàn. Khi đến trước quán karaoke NP trên đường Nguyễn Văn Tăng, lực lượng tuần tra phát hiện có khoảng 15 thanh niên cầm hung khí ập vào tấn công, đâm chém người tại đây. Khi công an bao vây, hô lớn, yêu cầu các thanh niên buông hung khí, tuy nhiên nhóm thanh niên tỏ thái độ chống đối. Các trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh báo và trấn áp thì nhóm truy sát mới bỏ chạy tán loạn. Công an phối hợp cùng quần chúng đã bắt giữ được bốn nghi can tại hiện trường. Đáng nói là trong quá trình trấn áp, trinh sát tên T. vật lộn có đè một nghi can xuống đất, lập tức một đồng bọn cầm mã tấu xông đến chém vào đầu từ phía sau nhưng may mắn trinh sát T. né tránh được. Công an thu giữ một số tang vật gồm một xe máy, một thanh kiếm Nhật và bốn mã tấu tự chế.

Ba nghi can Võ, Nhã, Minh đang bị tạm giữ để điều tra cùng hung khí công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TK

Tại hiện trường, có một nạn nhân bị chém thương tích là anh Phạm Ngọc P. là nhân viên của quán karaoke NP. Anh P. được đưa đi cấp cứu, hiện đã phẫu thuật và hiện đang nằm bệnh viện điều trị mà theo chẩn đoán là bị gãy hở 1/3 dưới xương trụ bên phải của tay phải, bị thương tích ở cổ tay trái... Anh P. có khai báo không hiểu lý do gì bị chém bởi anh hoàn toàn không có mâu thuẫn, thù oán gì với nhóm thanh niên hung hãn trên.

Được biết qua truy xét, công an bắt giữ thêm một người có liên quan. Theo đó, ngoài Võ, Nhã, Minh còn có hai người khác bị tạm giữ để điều tra là Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Huỳnh Khánh D. (cùng tạm trú quận 9). Tuy nhiên, đến rạng sáng 17-8, Nhân và Duy đồng loạt kêu than nhức đầu nên công an áp giải đến BV Đa khoa khu vực quận 9 kiểm tra sức khỏe. Tại đây, người nhà của Nhân gây áp lực yêu cầu công an giao Nhân cho họ để chuyển lên tuyến trên khám, chữa bệnh.

Theo lời khai ban đầu của Võ, Nhã, Minh, lúc cả ba đang ngồi nhậu ở quận 9 thì Nhân đến rủ chém người tại một quán karaoke NP. Dù không biết nạn nhân là ai và cũng không mâu thuẫn gì nhưng cả ba vẫn nhập cuộc.Trên đường đến quán karaoke NP đã có một nhóm khác đứng chờ sẵn, tổng cộng có 15 người tham gia vụ truy sát. Hiện Công an quận 9 đang mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ truy sát và truy bắt các đối tượng còn lại.