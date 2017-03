3 'xế hộp' hạng sang bị xe ben húc móp trên xa lộ Hà Nội

Clip xe ben 'húc' văng ba xe ô tô đang chờ đèn đỏ trên xa lộ Hà Nội.

Khoảng 15 giờ chiều 12-10, xe ben chở bùn đất biển số 49C-008.37 do tài xế tên Nguyên (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng hướng từ quận 2 qua quận Thủ Đức. Khi xe vừa qua cầu Sài Gòn, đến điểm dừng đèn đỏ gần nút giao thông Cát Lái (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) thì tông phải xe ô tô bảy chỗ biển số 51A-350.71 do tài xế Huỳnh Văn Tùng (28 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) điều khiển. Cú tông khiến xe ô tô bảy chỗ lao tới trước khoảng 15 m.

Vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ Hà Nội hướng từ quận 2 qua quận Thủ Đức.



Chiếc xe ô tô bảy chỗ cũng bị hư hỏng nặng.

Theo đà, xe ben tiếp tục tông vào hai xe ô tô bốn chỗ trị giá hơn 4 tỉ đồng đang chờ đèn đỏ để quay đầu đi vào khu biệt thự Thảo Điền (quận 2). Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi tông vào bồn hoa giữa đường.

“Do đèn chưa chuyển đỏ, tôi tưởng chiếc bảy chỗ chạy qua luôn, ai ngờ nó thắng gấp quá không xử lý kịp” - tài xế Nguyên nói tại hiện trường.

Hai chiếc xe ô tô hạng sang bị tông dính vào nhau.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Vì vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Cho đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các phương tiện đã được đưa khỏi hiện trường.