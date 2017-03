Băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh bị bắt

Ngày 18-12, Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ hai trong bốn nghi can cướp tiệm vàng Kim Phụng ở huyện Gò Dầu chiều 16-12 vừa qua. Công an đã bắt giữ Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương (cùng ngụ huyện Trảng Bàng).



Lê Đăng Khoa

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45’ ngày 16-12, bốn tên cướp đi trên 2 xe mô tô, 1 chiếc Exciter màu xanh không có biển số, 1 chiếc Exciter màu đỏ, biển số 53T3-3461 đến tiệm vàng Kim Phụng.



Bốn người mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang đến tiệm vàng; một tên cu71p dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm là chị Lê Thị Kim Thoại, hai người khác dùng dao tự chế và chân đập vỡ cửa kính tủ trưng bày vàng cướp một số vàng rồi cả ba ra xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Gò Dầu đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh, truy xét.



Lê Văn Phương

Ban giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án chỉ đạo, truy xét, sàn lọc các nhóm đối tượng nghi vấn. Từ những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án nhanh chóng xác định bốn nghi can là Nguyễn Hồng Khắc (sinh năm1986); Võ Tấn Quốc (1994) Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương (cùng ngụ huyện Trảng Bàng).



Đến sáng 18-12, Công an đã bắt giữ được Phương và Khoa, thu giữ vật nhiều tang vật gây án.

Bước đầu Khoa và Phương khai nhận, trước khi thực hiện vụ án, cả nhóm đã mua 22 đôi găng tay, canh tiệm vàng Kim Phụng vắng người vào cướp.

Khi bước ra ngoài tầu thoát, hai người dân ở gần đó phát hiện chạy đến liền bị cả nhóm dùng dao tự chế rượt đuổi 2 người dân chạy vào nhà.

Công an Tây Ninh đang truy bắt hai nghi can còn lại…

Với chiến công vừa lập được, Ban giám đốc Công an Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Theo CATP.HCM