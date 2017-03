Băng nhóm giang hồ liên tỉnh bắt cóc con tin để tống tiền

Sáng 6-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với một số đối tượng giang hồ có "số má" cầm đầu vụ bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị bắt cóc mang ra Huế

Theo đơn tố giác của vợ chồng anh ĐCH và chị ĐTX (ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), vào khoảng 17 giờ ngày 27-7, anh H. đến nhà Trương Quang Vinh (32 Dũng Sĩ, Thanh Khê) để làm quảng cáo.

Khi bước vào nhà, anh H. bất ngờ bị một nhóm người do tên Phúc (chưa rõ lai lịch) cầm đầu dùng hung khí xông vào đánh gây thương tích. Nhóm này buộc anh H. phải viết giấy nợ số tiền 188 triệu đồng.

Trương Quang Vinh bị bắt giữ tại nhà riêng.





Sau đó nhóm này bắt giữ anh H. đưa lên ô tô chở ra khu vực đèo Hải Vân (giáp ranh giữa Đà Nẵng - Huế) yêu cầu nạn nhân điện thoại về nhà cho vợ là chị X. phải “thanh toán” khoản nợ trước mắt là 100 triệu đồng.

Do lo sợ anh H. bị đánh, nguy hiểm đến tính mạng nên chị X. buộc phải giao cho một người tên Nhã (thuộc nhóm này) số tiền 90 triệu đồng.



Sau khi được thông báo đã có số tiền trên, Phúc ép anh H. viết vào giấy xác nhận số tiền nợ còn lại là 98 triệu đồng và yêu cầu ba ngày sau phải trả hết. Phúc và đồng bọn chở anh H. sang thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) rồi thả cho nạn nhân ra về.

Khi về đến Đà Nẵng, anh H. phải nhập viện cấp cứu để điều trị vết thương. Theo Công an quận Thanh Khê, đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm có tổ chức kiểu băng nhóm nên tung lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt.

Giăng lưới vây ráp nhóm giang hồ

Đến tối 1-8, nắm được thông tin Phúc sẽ cử đồng bọn đến nhà anh H. để buộc giao số tiền còn lại, lực lượng công an đã bố trí vây ráp, bắt giữ.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng Hồ Văn Nhã (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) và Trần Ngọc Quý (Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đang lấy số tiền 98 triệu đồng. Đồng thời, một tổ trinh sát khác bất ngờ ập vào nhà 32 Dũng Sĩ (Thanh Khê) bắt giữ Vinh.



Tang vật thu giữ được từ nhóm bắt cóc.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan CSĐT đã phác thảo được chân dung của băng nhóm giang hồ bắt cóc con tin để tống tiền. Trong đó, Hoàng Đức Phúc (Thừa Thiên-Huế) là “ông trùm” cầm đầu.

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng công an xác định Phúc cùng đồng bọn đang có mặt tại một quán cà phê đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nhóm này đi xe Nissan biển số 47A-009.47 (màu trắng), ngồi đợi Nhã đem tiền về.

Khi nhóm này ra ô tô rời đi, lực lượng Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an quận Sơn Trà ập vào bắt giữ được Ngô Duy Khương, Lâm Mạnh Cầm, Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Hữu Hoàng (cùng trú Gia Lai) và Lê Duy Khánh (trú Đắk Lắk). Riêng "ông trùm" Phúc đã bỏ trốn và bị công an ra quyết định truy bắt.



Cơ quan công an kiểm tra, thu giữ tang vật của vụ án.

Theo lời khai ban đầu, Vinh có quen biết với Phúc. Phúc kể anh H. còn nợ số tiền 180 triệu đồng do thua cá độ bóng đá và nhờ Vinh giả làm khách hàng, gọi anh H. đến nhà rồi thực hiện kế hoạch trên để đòi nợ.



Ô tô dùng để chở nhóm bắt cóc.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nhóm trên cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, riêng lái xe Khánh là tội không tố giác tội phạm.