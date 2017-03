Báo án giả bị cướp 80 tờ vé số

(PLO)-Vào lúc 9g, ngày 30-1, Công An xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977 ở ấp Phú Nhứt I, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh an Giang bị 4 đối tượng cướp 80 tờ vé số và 60.000 đồng vào thời gian khoảng 7g30 phút tại khu vực tổ 7, ấp Núi Két, xã Thới Sơn.