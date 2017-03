Báo tin giả có bắt cóc trẻ em để 'điều động' công an

Ngày 18-4, Công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) nhận được tin báo có xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em tại ngã tư đường Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng, khu vực gần chùa Pháp Bảo. Cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường nhưng không phát hiện bất kỳ vụ bắt cóc trẻ em nào. Tuy nhiên, tại đây có hai thanh niên đang tranh cãi, giằng co nhau quyết liệt nên mời về trụ sở làm việc.

Hai người này tên là Nguyễn Đăng Huân (trú 15/4 Hai Bà Trưng, Hội An) và Nguyễn Hoàn Vũ (trú 142 Nguyễn Trường Tộ, Hội An). Trước đây, trong khi đá bóng, giữa Vũ và Huân có xảy ra mâu thuẫn.

Sáng cùng ngày, thấy Huân đi mua thức ăn nên Vũ điều khiển xe máy tông thẳng vào Huân nhưng người này tránh được. Vũ lên xe bỏ đi thì Huân đuổi theo để nói chuyện cho rõ ràng. Cả hai đuổi nhau qua nhiều tuyến phố. Đến địa bàn phường Minh An thì Huân bắt kịp Vũ, hai bên giằng co qua lại.

Huân khai nhận đã gọi điện báo tin giả có bắt cóc trẻ em đến công an phường. Mục đích để công an sớm đến hiện trường xử lý mâu thuẫn giữa Vũ và Huân.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.