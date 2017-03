Bắt giữ con tin, xả súng kinh hoàng ở Cần Thơ

Khoảng 6 giờ 45 phút sáng 16-4, Công an TP Cần Thơ đã khống chế và bắt giữ một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, là nghi phạm sử dụng súng bắn điên cuồng trong khu vực nhà nghỉ 555 (địa chỉ tại số 9 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Công an khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Gia Tuệ

Nghi phạm hiện đang bị công an lấy lời khai để làm rõ động cơ của việc mang súng vào nhà nghỉ cố thủ và nổ súng loạn xạ. Đến 7 giờ 30 phút, lực lượng công an bắt đầu khoanh vùng khám nghiệm hiện trường.



Những dấu đạn lỗ chỗ trên nền . Ảnh: Gia Tuệ

Theo một nguồn tin, lúc hơn 2 giờ rạng sáng 16-4, công an phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn nhận tin báo vụ nổ súng trong nhà nghỉ 555 nên cắt cử lực lượng đến ngay hiện trường, đồng thời báo cáo để lực lượng Công an quận và công an thành phố có mặt hỗ trợ.



Đại diện công an Tp.Cần Thơ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Gia Tuệ

Khi tổ Công an phường Châu Văn Liêm, do phó trưởng công an phường chỉ huy, vừa đến hiện trường thì nghe tiếng hét lớn từ sân thượng của nhà nghỉ (lầu 5): “Mày dừng lại không tao bắn”. Xe công an theo trớn, chồm tới mép sân nhà nghỉ thì lập tức bị đối tượng dùng súng bắn thẳng xuống. May mắn phát đạn không gây thương tích cho ai. Cho đến khi công an chia nhóm, áp sát từ nhiều hướng và khống chế được đối tượng, nam thanh niên này liên tục nổ súng xuống sân nhà nghỉ, bắn loạn xạ vào các cửa kính xung quanh.

Đến 7 giờ 45 phút vẫn còn hàng trăm người dân hiếu kỳ, tụ tập quanh hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Gia Tuệ

Clip hiện trường vụ án:





GIA TUỆ