Bắt khẩn giám đốc công ty chỉ đạo đàn em nổ súng bắn đối thủ

Chiều nay (20-7), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cảnh sát hình sự (CSHS), Công an Thanh Hóa đang tổ chức truy bắt Nguyễn Tác Văn (28 tuổi), ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Tài chính Bảo Tín, điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.



Đàn em được Tác Văn chỉ đạo mang súng, vũ khí nóng đi xử đối thủ nợ tiền lô đề. Ảnh: Đ. HỢP

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Nguyễn Tác Văn đã chỉ đạo đàn em ném chất bẩn vào nhà hàng Phương Nam (ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) để uy hiếp đòi nợ tiền lô đề.

Không dừng lại, Nguyễn Tác Văn đã đưa súng côn tự chế và súng bắn đạn ria cho đàn em bắn trọng thương ông Nguyễn Ngọc Minh, là chủ nhà hàng Phương Nam. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ 7 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu là Nguyễn Tác Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 5 khẩu súng tự chế (gồm 2 súng bắn đạn ria, 3 khẩu súng côn quay tự chế) và nhiều dao kiếm các loại.



Phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa thu nhiều súng tự chế và vũ khí nóng tại nhà riêng của đối tượng Tác Văn. Ảnh: Đ. HỢP

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh thì những khẩu súng này có tính năng, tác dụng tương đương súng quân dụng. Hiện cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ và huy động lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Tác Văn.



Nguyễn Tác Văn bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: CATH cung cấp

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo thêm, ai phát hiện hoặc biết đối tượng này ở đâu thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa theo số điện thoại 02373.858.252.