Bắt nghi phạm gửi lựu đạn “tặng” chủ tịch huyện

(PL)- Chiều 15-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tất Thạch (tự Thạch “bảy”, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thạch đã có bốn tiền án, là nghi phạm gửi tặng “quà” lựu đạn mỏ vịt cho ông Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An). Trước đó, Thạch góp vốn vào Công ty TNHH Hoàng Gia Bảo (trụ sở đóng tại huyện Quế Phong). Thấy công ty thua lỗ, Thạch yêu cầu ông Hoàng Đình Sơn (giám đốc Công ty Hoàng Gia Bảo) nếu không trả tiếp 150 triệu đồng tiền vốn cho Thạch thì phải nhường công ty cho Thạch. Ngày 1-1, Thạch đề nghị ông Sơn lên xe ô tô, khống chế rồi nhốt ông Sơn tại một nhà nghỉ. Đến sáng 2-1, Thạch đang “phê” ma túy, ông Sơn bỏ trốn được và đi trình báo công an. Sáng 13-1, công an tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà Thạch, thu giữ ba thanh kiếm, một con dao mẹo, một bao tay đặc chủng. Công an cũng đang mở rộng điều tra nghi án, ngày 23-12-2013, Thạch nhờ một nữ giáo viên chuyển hộp quà tới tặng gia đình ông Thi. Sau đó hai ngày, vợ chồng ông Thi mở hộp quà ra thì hốt hoảng phát hiện một quả lựu đạn mỏ vịt được gói trong nhiều lớp giấy. TÂM ĐẮC