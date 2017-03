Bị truy bắt, nghi can dùng acid tấn công 'hiệp sĩ'

Ngày 21-7, Công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Hứa Bảo Khắc Thiên Sơn, (22 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Minh Nhật (18 tuổi, quê Kiên Giang) lên Công an thị xã Dĩ An để mở rộng điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Vào rạng sáng 17-7, các thành viên trong Đội PCTP phường Tân Đông Hiệp đi tuần tra trên địa bàn. Khi đến ngã tư Chiêu Liêu thì phát hiện có ba thanh niên đi trên hai xe máy có đeo túi phía sau với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này một người ngồi sau xe nhanh chóng quẳng túi xách xuống đường rồi chạy bộ vào khu đất trống gần đó tẩu thoát.







Các dụng cụ để mở khóa và hung khí mang theo bên người của các nghi can.

Riêng hai đối tượng đi cùng liền chống trả quyết liệt. Một trong hai đối tượng đã lấy trong túi ra chai acid tạt vào lực lượng truy bắt. Rất may các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng né được. Ngay sau đó hai nghi can bị nhóm “hiệp sĩ” khống chế đưa về công an phường làm việc.



Tại cơ quan công an, hai nghi can khai tên Hứa Bảo Khắc Thiên Sơn và Nguyễn Minh Nhật. Qua kiểm tra hai nghi can có rất nhiều dụng cụ phá khóa, dụng cụ để chơi ma túy đá, hai thanh sắt dài hơn một mét, một dao phay, một dao nhọn Thái Lan và còn hai chai nhựa trà xanh chứa acid.