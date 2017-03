Cán bộ tài chính lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Với vỏ bọc là chuyên viên Phòng Tài chính huyện, là thành viên thẩm định các dự án bán đất trên địa bàn nên Lê Văn Sỹ dễ dàng lừa đảo nhiều người. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Sỹ bỏ trốn. Đến nay, đã có một số người đến tố cáo anh ta lừa đảo với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Một trong những nạn nhân của Sỹ là anh Lê Quang Ánh, cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm 2009, UBND huyện Triệu Sơn có tổ chức bán đấu giá một số lô đất tại khu vực quy hoạch dân cư xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn.

Biết Sỹ là cán bộ Phòng Tài chính huyện, là người được giao nhiệm vụ thẩm định các dự án bán đất trên địa bàn nên anh Ánh đã nhờ Sỹ mua hộ một lô đất ở. Lê Văn Sỹ hứa sẽ mua giúp cho anh Ánh một lô đất với giá rẻ bằng giá sàn tại phiên đấu giá.

Theo thỏa thuận, anh Ánh đưa cho Sỹ 198 triệu đồng để mua đất và chi "hoa hồng" cho Sỹ. Sau một thời gian chờ đợi không thấy thông báo kết quả để làm thủ tục sở hữu lô đất, anh Ánh đã trực tiếp đến UBND huyện Triệu Sơn để hỏi thì biết mình không có tên trong danh sách những người trúng đấu giá.

Công an huyện Triệu Sơn đã xác định các loại giấy tờ mà Lê Văn Sỹ đưa cho anh Lê Quang Ánh đều không phải do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Ngoài ra, Sỹ còn vay mượn tiền của rất nhiều người nói là để đầu tư đất đai, kinh doanh... sau đó khất lần không trả rồi trốn biệt. Công an huyện Triệu Sơn đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng Sỹ.





Theo P. Thủy (CAND)