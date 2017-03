Chuyện cảm động trong vụ trọng án 'chặt xác bỏ bao tải phi tang'

(PLO)- Sau vụ việc Đặng Văn Tuấn chặt xác người vợ của em phi tang , tôi đến thăm nhà nghi can để tìm hiểu thêm thông tin thì thấy K (con trai của nghi can Tuấn) đang vội vã để đến chỗ làm. Khuôn mặt em đong đầy nỗi buồn đau thăm thẳm quá lớn so với tuổi 13.