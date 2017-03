Công an Thủ Đức bắt ổ xe gian, tìm người bí ẩn 'B.B.B'

Bước đầu, công an tạm giữ hơn 10 đối tượng, trong đó hai người được xác định cầm đầu là Nguyễn Hữu Huy (tự Tài Nhớt, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Dương Hoàng Long (Long Bờm, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu).



Băng nhóm xe gian bị bắt

Thời gian gần đây, công an quận Thủ Đức nắm được tình hình trên địa bàn đang rộ lên việc rao bán xe máy qua mạng internet. Trinh sát nắm được xe rao bán chủ yếu là xe trộm cắp, xe nhập lậu từ nước ngoài về không có chứng từ hóa đơn. Đặc biệt khi giao dịch trên mạng, nhóm này hay nhắc tới “B.B.B” nhưng không rõ là ai.





Long Bờm (trái) và Tài nhớt

Vào cuối tháng 12-2016, trinh sát mời V.P.T (tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) lên làm việc về chiếc xe Air Blade mà T. rao bán có xài giấy đang ký giả. T. khai trước đó, T. lên mạng gặp người có nick name “B.B.B” rao bán xe Air Blade với giá rẻ 13,5 triệu nên hẹn mua. T. được hẹn đến quán nước ở ven QL 1 (phường hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) gặp người của “B.B.B” giao xe Air Blade 59 X 2- 842.40. Sau đó, biết xe gian giấy giả nên T. liền bán sang tay cho người khác kiếm lợi hơn 2 triệu đồng.

Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ V.P.T, xác lập chuyên án và bắt tiếp Đỗ Vương Phi Hải, 32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hải khai biết người bí ẩn “B.B.B” bán xe gian nên đặt mua chiếc xe Lead giá 9,5 triệu rồi đặt làm biển số giả, giấy đang ký giả trùng số sườn, số máy với chiếc Lead của Hải nhằm mục đích tìm người bán lại kiếm lời.

Giấy đăng ký và biển số giả

Chiều 20-3, Nguyễn Hữu Huy (Tài Nhớt) khi đang mang xe đi tiêu thụ trên đường Kha Vạn Cân thì bị công an kiểm tra bắt giữ. Công an thu giữ trong người Tài bốn giấy đăng ký xe máy giả. Sau khi bắt Tài, công an tiếp tục truy bắt Dương Hoàng Long (Long bờm) và nhiều đồng phạm.

Long thừa nhận làm giả giấy đang ký xe, giấy chứng nhận CAND, bằng cấp giả các loại. Long khai thuê người giúp việc đi giao giấy tờ giả theo đơn đạt hàng. Đến khi bị bắt, Long đã làm giả gần 1.000 giấy giả.





Xe tang vật

Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Long bờm là nhân vật chính , có thể nick name “B.B.B” do Long tự đặt ra để giao dịch.