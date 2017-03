Cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Nghi can đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Người dân tại nơi tình nghi xảy ra vụ cướp tại Ngân hàng Vietinbank.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an TP Đà Nẵng, xác nhận có sự việc trên.

Tuy nhiên, công an chưa đưa ra thông tin chính thức đây có phải là vụ cướp hay không.

Đến 18 giờ, công an thông tin: Nghi can thực hiện hành vi cướp ở ngân hàng đã bị bắt giữ. Bước đầu nghi can khai tên Phan Văn Hoàng (sinh năm 1992, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).



Nghi phạm tại công an.

Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, Hoàng cầm một con dao inox xông vào trụ sở ngân hàng, yêu cầu thủ quỹ đưa ngay 50 triệu đồng, nếu không sẽ đổ máu.

Nhân viên ngân hàng đáp ứng yêu cầu của kẻ cướp và kích hoạt hệ thống báo động ngầm. Lực lượng cảnh sát hình sự, 113... nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi can.

Clip nghi phạm tại cơ quan công an.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà thông tin: Hoàng có biểu hiện ngáo đá khi thực hiện hành vi cướp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.