Đà Nẵng xóa nhiều nhóm cướp giật

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa triệt phá nhiều băng nhóm cướp giật táo tợn trên các tuyến đường chính của TP Đà Nẵng như Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Tri Phương, Hà Huy Tập…

Thời gian qua, trên những tuyến đường này xảy ra nhiều vụ cướp giật gây hoang mang, lo lắng cho người đi đường. Theo cơ quan công an, các nhóm “ăn bay” hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi thời gian và địa bàn hoạt động. Khi gây án, chúng sử dụng xe phân khối lớn ra tay chớp nhoáng rồi tẩu thoát nên khó nhận dạng, đọc biển số xe… Mới đây, tối 19-2, anh Trịnh Quốc A. (ngụ Hải Châu, Đà Nẵng) đi từ hướng sân bay về Công viên 29-3 thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau ép xe, giật chiếc điện thoại iPhone 5S. Anh A. tri hô cướp rồi cùng với lực lượng chức năng truy đuổi bắt được nghi can là Phan Ngọc Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã cùng với đồng bọn gồm: Trần Minh Tuấn, Dương Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Phi (cùng trú TP Đà Nẵng) gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu và Tuấn để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.





Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Trước đó, chị Hồ Thị Thùy V. (trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) bị hai thanh niên điều khiển xe máy Exciter áp sát, giật sợi dây chuyền bằng vàng đeo trên cổ trên đường Thái Thị Bôi. Trong quá trình tẩu thoát, chúng làm rơi một phần của sợi dây chuyền vàng. Qua xác minh, lực lượng phòng, chống cướp giật Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Tôn Thất Thuyết và Lê Tất Hùng là thủ phạm gây ra vụ cướp dây chuyền vàng trên. Thuyết và Hùng khai nhận đã thực hiện ba vụ cướp giật tài sản người đi đường. Công an quận Thanh Khê cho biết đã thu hồi được một số tài sản trong các vụ cướp giật do hai nhóm cướp này gây ra. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

TẤN TÀI