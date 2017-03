Diễn biến mới vụ 4 người trong một gia đình bị giết bên bờ suối

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy. Ảnh: CTV

Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa truy bắt được nghi can. Ngày 7-7, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An An và Cơ quan công an huyện Tương Dương đang bám trụ tại hiện trường và khu vực núi, rừng biên giới xã Tam Hợp để lần manh mối, truy bắt thủ phạm chém chết 4 người.

Một thiếu nữ trình báo với chính quyền xã Tam Hợp khi đi lấy nước ở khe Cát Tả có thấy nhóm người đàn ông lạ mặt chạy lên rừng vùng biên. Tuy nhiên vùng này đồi núi cao, cheo leo, sóng điện thoại chập chờn, nên việc xác định nghi phạm để truy bắt rất khó khăn.





Hiện trường nơi phát hiện thi thể Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ). Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình bị chém chết gồm: anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy, bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe, suối; chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang ôm con nhỏ là cháu Lô Văn Chung (8 tháng tuổi) cũng chém chết cả hai mẹ con.

Gia đình ông Bình thuộc diện hộ nghèo. Thời gian qua, bà Chương và vợ chồng anh Thọ vào dựng lán bên khe Cát Tả để trồng lúa, ngô kiếm cái ăn.

Người dân địa phương cho biết, bà Chương và vợ chồng anh Thọ sống hiền lành, thật thà và không có mâu thuẫn lớn với ai trong làng.