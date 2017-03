Điều tra vụ người đàn ông chết tại nhà bạn nhậu

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Minh Thành (33 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An).



Hiện trường căn nhà phát hiện vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-9, anh Thành đến nhà anh Nguyễn Văn Tài (40 tuổi, ở phường An Thạnh) chơi và tổ chức ăn nhậu rồi ngủ lại. Đến sáng hôm sau, mọi người hoảng hốt phát hiện anh Thành nằm chết trên nền nhà ở phòng khách.



Nhận được trình báo, Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.