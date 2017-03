Đồng hương xử nhau vì va chạm giao thông

Ngày 3-8, anh Phan Văn Quỳnh (31 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm trú xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết chỉ vì một vụ va quẹt giao thông nhỏ mà anh bị nhóm người đánh đến mức phải nhập viện.





Anh Quỳnh đang điều trị tại bệnh viện

Anh Quỳnh kể, khoảng gần 17 giờ ngày 31-7 anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường ấp 1 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thì xảy ra va quẹt với Nguyễn Viết Tiên (38 tuổi, ngụ cùng quê) đang chở theo con. Sau khi va chạm thì hai bên xảy ra cự cãi.

Cùng thời điểm vợ Tiên là chị Trương Thị Thương (35 tuổi) đi làm về thấy chồng và anh Quỳnh đang cự cãi nên lao vào cãi vã với anh Quỳnh. Sau đó, anh Quỳnh và chị Thương xảy ra xô xát. Tiên đã lao vào dùng nón bảo hiểm đánh anh Quỳnh để bảo vệ vợ. Em trai chị Thương là Trương Khắc Luân đang ở gần đó cũng đã chạy đến tát anh Quỳnh. Anh Quỳnh liền nhặt đá ném xợt qua tai anh Tiên, được người dân can ngăn nên cả bốn bỏ về nhà.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Quỳnh đi đón bạn thì bất ngờ có hai thanh niên đi theo sau áp sát và hỏi: “Có phải lúc nãy là người va quẹt giao thông không”. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên anh Quỳnh nói không phải. Nhưng sau hai người này vẫn khống chế ép anh Quỳnh lên xe của Luân rồi đưa anh Quỳnh về nhà Tiên để nói chuyện.

Đến nhà Tiên thì ngoài Luân, Tiên, Thương đánh Quỳnh còn có thêm Trương Khắc Luyện (em Thương) góp sức. Khi anh Quỳnh đang lơ mơ vì bị đánh thì đã bị Thương hắt nước vào mặt cho tỉnh. Người dân kịp thời can ngăn nên báo vợ Quỳnh đến để đưa Quỳnh đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Minh Tới, công an xã Thạnh Phú xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Theo cơ quan công an, Tiên, Thương, Luân, Luyến đánh Quỳnh tại cổng nhà Tiên. Hiện công an đã mời phía gia đình Tiên, vợ Quỳnh làm việc đồng thời chờ Quỳnh xuất viện sẽ mời đến làm việc sau.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tiên, Thương, Luân, Luyến cho biết do lúc va chạm thì Tiên có nói phải trái nhưng do Quỳnh đã say nên hai bên mới cự cãi. Vợ Tiên thấy vậy nên cũng đến nói lẽ phải với Quỳnh thì bị Quỳnh đánh. Tiên thấy vợ bị đánh nên cũng lao vào đánh lại để bảo vệ vợ. Còn Luân do thấy chị gái, anh rể bị đánh nên cũng lao vào đánh Quỳnh để bảo vệ. Sau đó Luân cho biết Luân và Luyến thấy anh Quỳnh chạy xe nên lại nói chuyện mời anh Quỳnh về nhà Tiên để làm hòa, nói chuyện phải trái chứ không bắt ép Quỳnh. Tới nhà chỉ lao vào tát Quỳnh, đánh mặt Quỳnh bằng tay.

Ông Tới cũng cho biết hiện công an xã đang tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ việc.