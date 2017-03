Hà Nội: Phá đường dây đánh bạc khủng

(PLO)- Ngày 5-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây đánh bạc khủng qua mạng Internet.