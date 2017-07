Kẻ trộm đòi hối lộ 'hiệp sĩ' 50 triệu đồng để bỏ qua

Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Viết Hải (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) về hành vi Trộm cắp tài sản.



Chiều 3-7 Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của anh Nguyễn Xuân Hòa (tạm trú phường Hiệp Thành) báo vừa bị mất chiếc xe Sirius màu đỏ đen 77C1 - 421.63 và nhờ đội hỗ trợ tìm kiếm.



Nghi can bị các "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giữ.

Ngay sau đó “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội chốt chặn các tuyến đường và tổ chức truy nóng.

Khi đến cao tốc đường Mỹ Phước- Tân Vạn (phường Phú Hòa) thì phát hiện nghi can chạy chiếc xe Sirius giống như mô tả của bị hại nên các “hiệp sĩ” tổ chức truy đuổi. Tuy nhiên khi gần tiếp cận nghi can thì có một đối tượng liên tục cản địa.



Khi đến KCN Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) các “hiệp sĩ” đã vượt lên ép xe và bắt giữ được nghi can cùng tang vật giao cho công an. Trên đường đưa nghi can về trụ sở công an, đối tượng xin được điện thoại về nhà kêu người nhà đem 50 triệu đồng đưa cho các “hiệp sĩ” để xin tha. Tuy nhiên ý định của tên trộm bị bác.