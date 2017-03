Kẻ trộm lộ mặt vì mật mã ĐTDĐ

Theo cáo trạng, sáng 7-1, Phương đến trường để dự thi môn tài chính doanh nghiệp, tại phòng thi Phương phát hiện chị NTHN (sinh viên cùng khóa) cất chiếc điện thoại iPhone 4S trong cặp để gần bục giảng. Phương đã lấy trộm điện thoại và tiền, giấy tờ trong ví của chị N. Do chị N. cài mật mã nên Phương không mở máy được phải mang đến tiệm điện thoại mở thì bị nạn nhân phát hiện (do máy cài đặt chế độ định vị), báo công an bắt Phương cùng tang vật.

NGUYÊN HỒNG