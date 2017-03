Khắc tinh của tội phạm truy nã

“Khắc tinh của tội phạm có lệnh truy nã”. đó là biệt danh mà đồng đội đã đặt cho Thượng tá Mai Thanh Giao, nguyên Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Đồng Nai.

Kể từ khi công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Thượng tá Mai Thanh Giao đã cùng đồng đội phá nhiều chuyên án, truy bắt được hơn 200 tội phạm truy nã, trong đó có nhiều tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Điển hình như vụ chuyên án bắt Hoàng Văn Yên, kẻ buôn bán ma túy có lệnh truy nã đặc biệt, thu nhiều tang vật gồm một khẩu súng, chín bánh heroin và 8 kg hàng đá.

Hay vụ truy bắt Dương Đình Tuấn (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội giết người đã khiến Thượng tá Giao vất vả hơn một năm trời. Theo hồ sơ, tháng 7-2012, Tuấn cùng đồng bọn đâm chết một học viên Trường Trung học Cảnh sát 6, huyện Long Thành rồi bỏ trốn. Sau nhiều ngày lặn lội, truy tìm, tháng 12-2013, Thượng tá Giao đã cùng đồng đội bắt được Tuấn giao cho cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật…





Thượng tá Mai Thanh Giao. Ảnh: TD

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Trong những vụ truy bắt tội phạm truy nã vụ nào để lại cho anh những ấn tượng khó phai mờ nhất?”, Thượng tá Giao trả lời: “Đó là vụ truy bắt tướng cướp nguy hiểm Võ Hoàng Điệp, kẻ có năm quyết định truy nã sau nhiều vụ cướp taxi, ô tô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời kể, Điệp mua một căn nhà ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai) sống cùng vợ bé. Trong căn nhà xây tường rào cao 5 m, Điệp nuôi một con khỉ. Khi có người lạ, con vật này sẽ báo động để Điệp kịp thời lẩn trốn bằng cửa sau. Sau thời gian dài truy tìm, Thượng tá Giao và đồng đội mới phát hiện tung tích của Điệp. Khoảng 21 giờ ngày 29-5-2013, một chiếc ô tô bảy chỗ dừng trước cổng nhà của đối tượng nghi vấn.

“Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ căn nhà, một thanh niên bước xuống xe, nhìn trước ngó sau. Xác định người này chính là Điệp, sau khi hội ý, tôi đến gõ cửa nhà, vờ kiểm tra hành chính, nếu phát hiện Điệp thì sẽ khống chế. Tuy nhiên, trong bóng đêm căn nhà im phăng phắc. Lúc này, tổ trinh sát bên ngoài phát hiện một bóng người đang leo lên nóc nhà. Quyết không cho Điệp trốn thoát, tôi ra lệnh phá cửa chính. Điệp vụt chạy vào phòng ngủ, đóng chặt cửa cố thủ cùng vợ và hai con. Sau khi tôi thuyết phục Điệp đầu hàng không được, một tổ trinh sát được lệnh phá cửa. Tôi hét to “Hắn có súng” để đồng đội dạt ra tránh làn đạn mà tên cướp có thể bắn bất cứ lúc nào. Bất ngờ Điệp đạp cửa xông ra vừa gí súng vào đầu vợ mình đang bồng đứa con nhỏ, vừa lớn tiếng yêu cầu công an phải để hắn thoát nếu không sẽ giết hai con tin. Không chấp nhận bất cứ lời thuyết phục, kêu gọi đầu hàng của công an, Điệp dùng vợ và con mình làm bia đỡ đạn. Sau khi quan sát, Điệp nổ hai phát súng vào tường và cửa kính rồi chĩa súng về lực lượng công an. Thấy tên cướp quá nguy hiểm, một chiến sĩ công an trong tổ công tác đã hét lớn cảnh báo đồng đội, đồng thời bắn vào cổ tiêu diệt Điệp” - Thượng tá Giao kể lại.

Được biết Thượng tá Giao từng được chọn tham dự hội nghị điển hình tiên tiến do Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tổ chức. Ngoài ra, Thượng tá Giao còn được Tổng cục Phòng, chống tội phạm và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng nhiều giấy khen.