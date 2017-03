Khởi tố nguyên trưởng công an xã nhập hộ khẩu khống

(PL)- Ngày 7-1, VKSND tỉnh Long An phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Công Bằng (nguyên trưởng công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) về tội giả mạo trong công tác và tội nhận hối lộ;