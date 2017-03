Kiểm tra quán bar, phát hiện ma túy

Ngày 12-4, qua kiểm tra hành chính quán bar số 5 (trước đây có tên là Diamond Club, nằm trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) lực lượng công an đã phát hiện có một số khách dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ chất nghi là ma túy trong người một cô gái.

Khoảng 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cảnh sát cơ động và Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán bar số 5.

Quán bar số 5 vào thời điểm bị kiểm tra rạng sáng 12-4. Ảnh: CTV

Thời điểm kiểm tra, tại quán có khoảng 250 khách đang vui chơi, thấy công an đã nháo nhào tìm đường ra ngoài định bỏ về. Tuy nhiên, công an đã chốt chặn tất cả cửa ra vào, tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân từng người. Qua kiểm tra, công an đã mời 39 người không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc. Khi tiến hành kiểm tra ma túy đã phát hiện có bốn người trong số này có kết quả dương tính với ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện trong túi xách của một cô gái tên NTPT (20 tuổi, quê Bình Thuận) có một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nên đưa cô gái về trụ sở để điều tra, giám định tang vật. Công an cũng thu giữ một gói ma túy để lại tại bàn VIP 16. Được biết ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán bar số 5 vì nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ quy định, trang bị bình chữa cháy không đầy đủ, bình chữa cháy hết hạn sử dụng, lối thoát hiểm không đảm bảo an toàn, âm thanh vượt mức cho phép… Ngoài ra đối với một số chai rượu ngoại được khách đang uống dở tại quán, công an cũng đang làm rõ về giấy phép kinh doanh rượu ngoại nhập của quán bar này.

Được biết trước đây quán bar này với tên gọi Diamond club thuộc Công ty TNHH Việt Giải Trí do ông NVP đứng tên đại diện pháp luật đã từng bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nhiều lần.

H.TUYẾT