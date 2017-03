Mang súng đi trộm chó, hai ‘cẩu tặc’ bị bắt giữ

(PL)- Ngày 23-9, Công an xã Nghi Liên cho biết đã bắt và chuyển giao Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Anh (22 tuổi, cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) sang Công an TP Vinh (Nghệ An) để mở rộng điều tra hành vi mang súng, gậy đi trộm chó.

Theo lời khai ban đầu, trưa 16-9, Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Văn Anh cùng đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Tuấn Anh mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu súng điện tự chế, một gậy sắt và một chiếc kềm sắt, băng keo dính để quấn dính miệng chó lại…



Hai nghi can và tang vật. Ảnh: Đ.LAM Sau đó, cả hai đi xe máy rảo các xóm ở xã Nghi Liên tìm nhà nào có chó để trộm. Khi chạy đến xóm 9, xã Nghi Liên, Văn Anh thấy một con chó của dân đang chạy rông trên đường liền bảo Tuấn Anh dùng súng điện bắn chó để bắt. Lúc này, người dân phát hiện và truy đuổi khiến trên đường tháo chạy hai “cẩu tặc” ngã xe máy, té xuống đường. Lập tức Tuấn Anh nổ súng bắn vào người dân truy đuổi nhưng không trúng ai. Khi Văn Anh và Tuấn Anh bỏ chạy ra khu vực Cảng hàng không Vinh thì bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ. Cả hai bị người dân đánh trọng thương nên được công an đưa đến bệnh viện kiểm tra, băng bó vết thương. Tuấn Anh từng bị Công an xã Nghi Liên bắt về hành vi trộm chó nhưng lúc đó Tuấn Anh dưới 16 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính. Vừa qua, TAND huyện Nghi Lộc xử phạt Tuấn Anh 18 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Đ.LAM