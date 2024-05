Nhóm người dùng hung khí đập phá nhà hàng ở Bình Dương 03/05/2024 13:52

(PLO)- Công an đang điều tra nhóm người dùng hung khí đập phá một nhà hàng tại TP Thuận An, Bình Dương.

Ngày 3-5, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người dùng hung khí đập phá một nhà hàng tại phường Bình Hòa (TP Thuận An).

Nhà hàng bị nhóm người đập phá. Ảnh: NDCC

Trước đó, tối ngày 2-5, lực lượng công an có mặt rất đông tại khu vực nhà hàng LĐK nằm trên đường NA 9 (khu dân cư Việt Sing, phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Trước cửa nhà hàng bị giăng dây, phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực này đều bị lực lượng chức năng yêu cầu rời đi.

Tại hiện trường, cửa kính nhà hàng bị đập bể nát, một số tài sản cũng bị hư hỏng.

Nhiều vật giống như súng bị bỏ lại hiện trường. Ảnh: NDCC

Một số người dân cho biết, khoảng 15 giờ ngày 2-5, có nhóm khoảng hơn 10 người, (nghi có người nước ngoài) cầm theo nhiều loại hung khí lao vào nhà hàng nói trên để đập phá. Sau thời gian ngắn đập phá, nhóm này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhóm này rời đi, gần khu vực hiện trường, người dân phát hiện một bao tải có chứa nhiều vật giống như súng và một cây búa tạ.

Tuy nhiên, một người dân cho biết, đây có thể chỉ là súng nhựa đồ chơi.