Sau khi PLO đưa tin “Kiên Giang: Bắt 2 thanh niên chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn”, nhiều bạn đọc thắc mắc các đối tượng chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị, chưa đánh nhau, chưa gây hậu quả nhưng tại sao bị khởi tố, bị bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hai bị can Trường Anh và Trường Em bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra tội cố ý gây thương tích. Ảnh: VĂN VŨ

Về vấn đề này, căn cứ khoản 6 Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì “Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.

Ngoài ra, theo Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30-6-2020 của TAND Tối cao thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử, hướng dẫn về khoản 6 Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau: “Quy định này không bắt buộc người phạm tội phải hoàn thành hành vi khách quan là gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác và cũng không bắt buộc phải có hậu quả xảy ra.

Người có hành vi chuẩn bị một trong các loại công cụ, phương tiện phạm tội như: vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì đã đủ dấu hiệu về mặt hành vi khách quan để xử lý hình sự người phạm tội.

Do đó, đối với trường hợp nêu trên thì các đối tượng mặc dù chưa thực hiện hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng đã có sự bàn bạc thống nhất, câu kết chặt chẽ với nhau và đã hoàn thành việc chuẩn bị các loại hung khí nguy hiểm nhằm mục đích tấn công gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Do đó, các đối tượng này có đủ dấu hiệu về mặt hành vi khách quan theo quy định tại khoản 6 Điều 134 của Bộ luật Hình sự”.

Như vậy, việc nhóm thanh niên ở tỉnh Kiên Giang chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí đã đủ cấu thành hành vi phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, hai bị can Trường Anh, Trường Em thuộc diện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ảnh: VĂN VŨ

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can để tiếp tục điều tra tội cố ý gây thương tích. Đó là Trương Thanh Trường (20 tuổi, tên thường gọi Trường Anh) và Trương Thanh Trường Em (18 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá).

Theo Công an, lý do Trường Anh, Trường Em bị bắt tạm giam là do thuộc diện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.

Cụ thể, rạng sáng 6-3, khi nhóm của Trường Anh và Trường Em cùng nhiều đàn em vừa xuất hiện, chưa kịp ra tay thì bị Công an TP Rạch Giá phối hợp với công an phường bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí mà nhóm này đã chuẩn bị để đánh nhau, gồm: dao, búa, chĩa tự chế các loại...

Cơ quan công an cũng đã mời các đối tượng trong nhóm đã hẹn nhóm Trường Anh, Trường Em quyết chiến đến trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả hai nhóm thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí; thống nhất cùng đồng bọn đi đánh nhau gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn.

CHÂU ANH