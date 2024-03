(PLO)- Theo Công an Kiên Giang, hai bị can Trường Anh, Trường Em thuộc diện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.

Ngày 20-3, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa tống các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời, thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Trương Thanh Trường (20 tuổi, tên thường gọi Trường Anh) và Trương Thanh Trường Em (18 tuổi) để tiếp tục điều tra tội cố ý gây thương tích.

Lý do Trường Anh, Trường Em bị bắt tạm giam là do thuộc diện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.

Theo Công an Kiên Giang, hai bị can Trường Anh, Trường Em thuộc diện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, Công an phường Vĩnh Hiệp và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, có mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, nên triển khai lực lượng vây bắt.

Theo đó, rạng sáng 6-3, khi nhóm của Trường Anh và Trường Em cùng nhiều đàn em vừa xuất hiện, chưa kịp ra tay thì bị Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí mà nhóm này đã chuẩn bị để đánh nhau, gồm: dao, búa, chĩa tự chế các loại... Cơ quan công an cũng đã mời các đối tượng trong nhóm đã hẹn nhóm Trường Anh, Trường em quyết chiến đến trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, cả hai nhóm thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí; thống nhất cùng đồng bọn đi đánh nhau gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn.

CHÂU ANH