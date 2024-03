Cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng bị bắt

(PLO)- Bị can Phạm Quốc Dân, cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 7-3, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Quốc Dân (47 tuổi, cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng) để tiếp tục điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Quốc Dân (cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng) bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Ngoài ra, còn có hai bị can khác bị khởi tố tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đó là bị can Bùi Ngọc Hà (48 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình), là Giám đốc Công ty CP đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội và bị can Nguyễn Viết Thành (40 tuổi), nguyên nhân viên Công ty CP tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh.

Kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thi công gói thầu xây dựng số 05, công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, đoạn từ khu căn cứ Tỉnh ủy đến Kênh 10 thuộc dự án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng, ba bị can Dân, Hà và Thành đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, gây thiệt hại cho gói thầu tổng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng.

Từ trái qua: Bị can Bùi Ngọc Hà và bị can Nguyễn Viết Thành tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hai dự án trên, qua đó, chỉ ra nhiều sai phạm.

Trong đó, tại dự án đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng đoàn thanh tra xác định đã gây thất thoát ngân sách gần 5 tỉ đồng.

Còn tại dự án đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia U Minh Thượng, đoàn phát hiện sai phạm hơn 1,2 tỉ đồng.

Thanh tra Kiên Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong thực hiện quy hoạch xây dựng (PLO)- Trong bản Kết luận, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị xử lý gần 60 cá nhân và nhiều tập thể đã để xảy ra những tồn tại, sai phạm.

Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh (PLO)- Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp thông tin liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị thực hiện.

CHÂU ANH