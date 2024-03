(PLO)- Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã kịp thời ngăn chặn nhóm 15 thanh niên chuẩn bị dao, bom xăng tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 26-3, Công an Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đang cũng cố hồ sơ để xử lý nhóm 15 thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 16-18, đang theo học nghề và học văn hóa tại TP Rạch Giá.

Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã kịp thời ngăn chặn nhóm 15 thanh niên chuẩn bị dao, bom xăng tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Rạch Giá phát hiện có hai nhóm thanh niên hẹn sẽ đánh nhau. Từ đó, Thượng tá Danh Ngọc Thu, Trưởng Công an TP đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các lực lượng liên quan triển khai lực lực vây bắt trước khi các đối tượng ra tay đánh nhau, để tránh gây ra hậu quả xấu và làm mất an ninh trật tự.

Khuya 21-3, khi nhóm 15 thanh niên chuẩn bị hung khí tụ tập tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng (thuộc phường An Hòa), thì lực lượng Công an TP Rạch Giá đã kịp thời có mặt bắt quả tang. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, như: dao tự chế và vỏ chai bia đã chứa xăng (bom xăng tự chế).

Làm việc với Công an, NHĐ (16 tuổi) khai nhận, trước đó, do có mâu thuẫn với một bạn cùng lớp tên NTT nên bị T và một người bạn của T nhắn tin hẹn đánh nhau.

Tối 21-3, Đ rủ thêm 14 người bạn ở chung ký túc xá, đồng thời chuẩn bị dao, bom xăng tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của T và H. Khi cả nhóm vừa tập trung lại để chờ nhóm của T và H thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Nhóm của T và H cũng bị Công an triệu tập để làm rõ hành vi đánh nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, Trưởng Công an TP Rạch Giá cũng đã mời Ban giám hiệu trường cùng phụ huynh các thanh niên vi phạm để thông báo hành vi vi phạm của các em. Qua đó, lãnh đạo Công an TP yêu cầu nhà trường cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh tùy theo mức độ sai phạm. Ngoài ra, yêu cầu các gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của các em về hành động, hậu quả của hành động bạo lực. Khi phát hiện mâu thuẫn cần kịp thời ngăn chặn, không để gây hậu quả xấu.

