(PLO)- Trí chở Tài đi chơi mang theo khẩu súng, đạn đã lên nòng thì bị Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Chiều 18-1, Công an huyện Châu Thành, Kiên Giang đang tạm giữ Danh Minh Trí (37 tuổi) và Ngô Thành Tài (29 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cả Trí và Tài đều do Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện, bắt giữ vào đêm 17-1.

Danh Minh Trí và Ngô Thành Tài (phải). Ảnh: VĂN VŨ

Theo đó, khoảng 21 giờ 45 phút, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang làm công tác tuần tra trên địa bàn. Khi Tổ công tác đi đến khu vực cống ngăn mặn Cái Bé (thuộc ấp An Thới, xã Bình An, huyện Châu Thành) đã phát hiện Tài điều khiển xe máy chở theo Trí có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát trên người Trí có cất giấu một khẩu súng bắn đạn chì, trong ổ đạn có 3 viên đạn đã lên nòng.

Khẩu súng và đạn mà công an thu giữ được

Qua khai thác nhanh, Trí khai nhận đã mua súng ở Malaysia với giá 7 triệu đồng. Qua Test nhanh cả hai thanh niên này đều dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

CHÂU ANH