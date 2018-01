Nghi can bắn người ở Đồng Nai là Trung uý CSGT

Ngày 7-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ nổ súng ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa khiến một người tử vong, vào rạng sáng ngày 7-1, nghi can Nguyễn Tấn Phước (sinh năm 1978, ngụ phường Trung Dũng) đã ra đầu thú.



Công an đang khám nghiệm hiện trường





Theo cơ quan điều tra, Phước khai vào tối ngày 6-1, do có mâu thuẫn cá nhân nên tìm đến phòng trọ của Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) để nói chuyện. Trong quá trình cự cãi, tức giận Phước rút khẩu súng ngắn mang bên mình đánh vào đầu Hải khiến súng cướp cò. Viên đạn trúng đầu nạn nhân khiến người này nguy kịch; mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7-1. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai của Phước để hoàn thiện các thủ tục khởi tố vụ án. Nghi can Phước là Trung uý CSGT, công tác tại Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông, phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai. Trung uý Phước về công tác tại đây từ tháng 10-2012, trước đó Phước làm nhiệm vụ lái xe cho lãnh đạo Công an tỉnh (đã nghỉ hưu).Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai của Phước để hoàn thiện các thủ tục khởi tố vụ án.

Về khẩu súng mà Phước sử dụng, người này khai đã bỏ vào một chiếc xe và một người bạn đã đi nên cảnh sát chưa thu hồi được. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành giải phẩu tử thi, lấy đầu đạn để xác định nguồn gốc hung khí gây án, giám định đường đạn để làm rõ nạn nhân chết do cướp cò hay bị bắn.



Theo công an Đồng Nai, nguyên nhân mâu thuẫn là do Phước có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con gái 18 tuổi. Do người mẹ thấy con gái có mối quan hệ tình cảm và hay đi chơi với Hải nên không vừa ý.

Đến chiều ngày 6-1, sau khi Phước đi nhậu về thì nghe người tình nói về việc con gái quan hệ với bạn bè xấu, ham chơi không về nhà nên rất tức giận. Sau đó Phước tự đi tìm đến nhà Hải tìm cô con gái và ngăn cản mối quan hệ tình cảm này thì xảy ra sự việc.