Nghi can đánh bác sĩ đổ máu có tiền án

Chiều 9-4, Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ (30 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) để phục vụ điều tra vụ hành hung bác sĩ và thực tập sinh tại BV đa khoa Hà Tĩnh đêm 8-4.

Khi bị triệu tập, Kỳ khai đêm 8-4 khi đang đi chơi cùng bạn thì nhận được điện thoại của vợ báo con trai bị sốt cao. Kỳ chạy về nhà, cùng vợ đưa con đến BV đa khoa Hà Tĩnh để khám, nhập viện. Sau khi được thăm khám tại khoa Cấp cứu, con trai của Kỳ được chuyển lên khoa Nhi.



Công an triệu tập Nguyễn Hùng Kỳ đến làm việc.

Do có uống rượu trước đó, có hơi men trong người và bức xúc với thái độ thăm khám của các bác sĩ nên Kỳ đã vung tay tát BS Nguyễn Đình Phi khiến kính của bác sĩ rơi xuống đất. Sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp (SV năm 6, Trường ĐH Y khoa Vinh, Nghệ An) chạy đến can ngăn, Kỳ đánh luôn em Giáp rồi hai bên đánh nhau.



Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Hà, quá trình trích xuất camera tại BV đa khoa Hà Tĩnh cho thấy lời khai của Kỳ khớp với diễn biến sự việc. Kỳ cũng khai rằng bản thân có một tiền án vào năm 2010 về tội cố ý gây thương tích.



Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên BS Nguyễn Đình Phi.

Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 8-4, BS Phi cùng kíp trực tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi) trong tình trạng sốt cao 39,6 độ. Bé Đạt đã được đặt thuốc hạ nhiệt hậu môn tại khoa Cấp cứu chống độc.

Trong khi điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm đưa bệnh nhi vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ, bác sĩ đang thăm khám thì bất ngờ từ phía sau có tiếng chửi bới. Một người đàn ông xưng là cha bé Đạt xông đến chửi mắng ầm ĩ.



Người này cho rằng trước đó bé Đạt đã điều trị và ra viện cách đây một tháng, tuy nhiên tại sao hiện nay bị sốt lại phải đưa vào nhập viện, BS Phi sau đó bị người đàn ông này túm cổ áo đấm vào mặt khiến vỡ kính, choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

Lúc đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp đang tiếp đón bệnh nhân gần đó vào can ngăn liền bị người này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu khiến bất tỉnh.



Sau khi bị đánh, thực tập sinh Trần Nhật Giáp phải khâu 3 mũi và theo dõi chấn động não.

Sau khi hành hung BS và thực tập sinh, người đàn ông này tiếp tục có hành vi chửi bới, lăng mạ đội ngũ y, BS, gây mất an ninh trật tự tại BV. Một giờ sau, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt, mọi việc mới trật tự trở lại.



Công an trích xuất camera của BV và lời khai của những người liên quan xác định được Kỳ là đối tượng hành hung BS và thực tập sinh nêu trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, BS Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế và BS Trần Xuân Dâng - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên bác sỹ và thực tập sinh bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.