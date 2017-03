Nghi can trộm chó tử vong sau khi bị bắt đưa về công an

Chiều 28-6, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tên Đặng Thanh Phương (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân)- người bị Công an xã Hắc Dịch, huyện Tân Thanh tạm giữ sáng cùng ngày. Ông Phương bị người dân và công an xã phối hợp tạm giữ khi đang chở mấy bao tải trong có tám con chó cùng bả chó, ớt bột.



Công an kiểm tra số chó mà nghi can Phương trộm.

Theo đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Hắc Dịch phát hiện hai người đàn ông chạy trên xe máy biển số 72E1-194.79. Trên xe chở nhiều bao tải. Tình nghi là bao tải chở chó nên yêu cầu hai người dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy công an, hai người vọt xe bỏ chạy. Công an xã Hắc Dịch cùng người dân đi đường đuổi theo, ép được xe vào đường. Trong lúc vật lộn, một người đã bỏ trốn. Công an xã chỉ tạm giữ được ông Phương.

Kiểm tra các bao tải trên xe của Phương lực lượng chức năng phát hiện bên trong có tám con chó đều bị cuốn băng keo quanh miệng. Trong đó có hai con còn sống, bốn con đã chết. Ngoài ra còn có bả chó, ớt bột.

Trong quá trình được đưa về trụ sở làm việc, ông Phương có biểu hiện mệt, lả nên công an đã đưa ông Phương đi bệnh viện. Tại đây ông Phương được xác định tử vong.

Công an xã Hắc Dịch đã thông báo qua loa phát thanh cho các địa phương lân cận để người dân nếu có bị mất trộm chó tới để nhận diện. Khi nhận được thông báo nhiều người dân đã đến. Hai người dân được cho là chủ nhân của ba con chó đã đến xác nhận đó là chó của mình. Số còn lại chưa có người tới nhận. Nhiều người dân địa phương phản ánh thời gian dài vừa qua nhiều nhà đã bị mất trộm chó mà chưa phát hiện được thủ phạm.