Người phụ nữ chạy xe tay ga trộm tiền bà bán rau

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã bắt khẩn cấp Trương Thị Liễu (35 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, hôm 25-8, bà Liễu đi xe tay ga đến chợ Hòa Bình (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để mua đồ. Khi đến sạp bán rau củ quả của bà Bùi Thị Thu Hà (54 tuổi), thấy bà Hà đang chăm chú lựa hàng nên Liễu dựng xe lấy trộm túi xách bên trong có hơn 6,1 triệu đồng và 1 điện thoại rồi bỏ đi.

Toàn bộ hành vi của Liễu bị camera an ninh ở khu vực đó ghi lại. Khi người dân đăng tải clip này lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân về hành vi trộm cắp nói trên.

Qua đặc điểm nhận dạng, Công an phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) đã phát hiện ra Liễu và đưa về trụ sở công an phường làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển đối tượng cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.