Nhớ ân oán cũ, đàn em sát hại đại ca

Nạn nhân bị Hiếu sát hại là Nguyễn Thanh Tùng, tự Tùng “xì ke” (40 tuổi), từng có thời gian kinh doanh vũ trường X.O ở đường 30-4, quận Ninh Kiều.

Thông tin ban đầu cho biết Tùng là đàn anh của Hiếu, trước đó Tùng và Hiếu thuê nhà ở chung. Sáng 18-3, Hiếu mua rượu ngồi nhậu một mình. Khi ngà ngà say, Hiếu nhớ lại chuyện khoảng 14 năm trước bị công an bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiếu nghĩ việc bị bắt có thể do Tùng báo công an và thời gian Hiếu thụ án tù, Tùng có quan hệ tình cảm với vợ Hiếu. Sau đó Hiếu về nhà trọ với ý định lấy đồ đạc để chuyển đi nơi khác. Đến nơi thấy Tùng đang ngủ, nhớ đến ân oán cũ, Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng. Giữa hai bên xảy ra xô xát, Hiếu chụp ổ khóa cửa đánh nhiều phát vào đầu Tùng…

Tùng bỏ chạy khỏi nhà trọ nhưng chạy được khoảng 20 m thì té xuống đường chết tại chỗ. Riêng Hiếu bị công an bắt giữ ngay tại hiện trường.

GIA TUỆ - THIÊN SƠN