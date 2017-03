Những phương án giải cứu hai đứa trẻ

Ông Bùi Hải, Giám đốc điều hành Công ty bảo vệ bảo an và hồ sơ các phương án giải cứu “con tin” của ba người “điên. Được biết, lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP.HCM có đội đặc nhiệm chuyên làm nhiệm vụ đột nhập mục tiêu như nhà cao tầng, biệt thự, tường rào cao... để làm nhiệm vụ nhưng chỉ hành động khi cần thiết và áp dụng đối với trường hợp chống khủng bố, đối tượng nguy hiểm có vũ khí... Trong trường hợp hai đứa trẻ bị cha mẹ giam trong nhà có tường rào bao kín, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe... thì việc giải cứu có thể do công an địa phương phối hợp cảnh sát 113, cảnh sát hình sự. Theo trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thì “Tùy từng vụ án cụ thể để điều nghiên, chọn ra phương án phù hợp. Phương án giải cứu là bí mật áp sát mục tiêu, có thể mang theo thang tre, thang dây để leo qua tường rào cao hai mét (cách này từng được sử dụng để đột nhập trường gà, sòng bạc trong khu nhà biệt lập, tường cao). Khi vào bên trong, lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng khống chế đối tuợng bằng súng gây mê, hơi cay...”.