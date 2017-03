Phát hiện thi thể một thiếu nữ tại khu đô thị

Cho tới 20 giờ tối cùng ngày, nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng kêu phát ra, nam thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi khu đô thị. Cùng lúc nhân viên bảo vệ đi kiểm tra và phát hiện thiếu nữ đi cùng thanh niên đã tử vong.





Hiện trường nơi phát hiện thi thể thiếu nữ.

Nhận được tin báo Công an xã An Khánh và Công an đồn Nam Hoài Đức đã nhanh chóng vào cuộc. Tiến hành kiểm tra trên người thiếu nữ, lực lượng chức năng phát hiện một chứng minh thư nhân dân quê ở Gia Lai, sinh năm 1995, cùng một vé xe buýt đi từ Bến xe Giáp Bát. Trên thi thể nạn nhân có một vết bầm tím ở cổ, quần áo trên người không còn được y nguyên.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của thiếu nữ trên.