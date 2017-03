Phát hiện thi thể nổi trên sông

Người dân tập trung vớt xác chết

Nạn nhân mặc quần thun hoa đen – trắng, áo nâu đỏ (chưa xác định danh tính), nổi trên mặt nước với tư thế nằm sấp. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Bà Võ Thị Nhị ở thôn Bích Chiểu, xã Phổ Nhơn cho biết khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, bà ra ruộng cạnh bờ sông cắt lúa thì phát hiện thi thể nổi trên mặt nước nên vội hô hoán và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã cùng với Công an huyện Đức Phổ và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường để truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong.