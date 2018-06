'Phi công' giết người tình U60 vì ghen tuông

Ngày 13-6, Cơ quan điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Văn Xuân (46 tuổi, quê Đồng Tháp) ra đầu thú, thừa nhận đã giết hại bà chủ nhà nghỉ tại phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một).

Theo điều tra ban đầu, nghi can Xuân có quan hệ tình cảm với bà LTNC (62 tuổi). Hai người sống với nhau như vợ chồng gần một năm nay tại nhà nghỉ do bà C. làm chủ.



Nghi can Xuân tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu của Xuân, thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Xuân cho rằng người tình già của mình còn có mối quan hệ với người đàn ông khác.



Chiều 11-6, ông Xuân và bà C. xảy ra cãi vã ở phòng riêng tại nhà nghỉ. Khi bị bà C. đuổi ra khỏi nhà, ông Xuân bực tức dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Xuân lấy xe máy của nạn nhân từ Bình Dương bỏ về quê Đồng Tháp.

Ngày hôm sau khi thấy phòng riêng của bà chủ nhà nghỉ đóng cửa bất thường, mọi người mở cửa thì hoảng hốt phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Sau khi vụ án mạng được phát hiện, Xuân nhận được sự vận động của cơ quan chức năng nên đã ra đầu thú.