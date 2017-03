Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và chỉ đạo công tác chống lũ

Phó Thủ tướng đã chia sẻ những khó khăn với địa phương và hứa sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời cho nhân dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định sản xuất. Phó Thủ tướng lưu ý địa phương phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn và chống dịch bùng phát, vấn đề môi trường phải đặc biệt được coi trọng. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở thiệt hại về người là quá lớn, phải làm rõ trách nhiệm thuộc về ai để sớm chấm dứt những thiệt hại về người không đáng có, chính quyền không thể ỷ lại và vô trách nhiệm trước những cái chết của dân. Nếu cứ nói là đã tuyên truyền, chỉ thị rồi ỷ lại thì còn xảy ra thiệt hại lớn đáng tiếc hơn.

Phó Thủ tướng đề cập việc Thừa Thiên-Huế nói nhiều tới phương châm “năm tại chỗ”. Tuy nhiên không nói rõ “năm tại chỗ” đó cụ thể là cái gì cho dân hiểu. “Mỗi xã cần xây vài cái nhà cao tầng cho dân tránh lũ là hiệu quả nhất, sao chính quyền địa phương không làm?” - Phó Thủ tướng nói.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm và kiểm tra công tác đối phó với trận lũ mới. Phó Thủ tướng đã đến nhà các hộ dân trao hàng cứu trợ và động viên bà con vượt qua khó khăn ở các xã ngập nặng đang bị chia cắt của huyện Hương Trà.

Chiều qua (18-11), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm vùng thiệt hại do lũ, lụt tại TP Đà Nẵng. Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền nhanh chóng giúp đỡ người dân ổn định đời sống sản xuất. Lãnh đạo TP Đà Nẵng báo cáo với Phó Thủ tướng về thiệt hại do mưa lũ gây ra tính đến nay là 1.524 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị xin hỗ trợ gấp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.