Ra đầu thú sau 10 năm sang Czech trốn truy nã

Trước đó, tháng 7-2012, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây làm giấy tờ, con dấu giả do Trần Hồng Lam cầm đầu. Sau đó Lam bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Thời gian qua, Lam trốn nhiều nơi và bị bắt giữ khi về thăm quê vào ngày 16-3. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết đã vận động, thuyết phục được Lê Thị Hương về đầu thú sau 13 năm ra nước ngoài trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2000, Hương buôn ma túy liên tỉnh từ Nghệ An sang Hà Tĩnh rồi bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Ngày 14-5-2001, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử Hương với tội mua bán trái phép chất ma túy thì Hương (đang tại ngoại) đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 30-5-2001, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã Hương. Thời gian qua, Hương sang Cộng hòa Czech lao động để trốn lệnh truy nã.

Đ.LAM