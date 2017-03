Tạm giữ 2 xe đầu kéo chở hàng ngàn lít chất thải nguy hại

Đó là xe đầu kéo biển số 93C-073.19 kéo rơmoóc biển số 93R-004.10 và xe đầu kéo 93C-073.43 kéo rơmoóc 93R-004.01. Hai xe này mỗi xe chở ba thùng nhựa màu xanh, trong đó mỗi thùng chứa khoảng 1.000 lít chất thải nguy hại. Số chất thải này cũng được lấy từ một công ty nằm trong phân khu KCN Formosa. Hiện hai chiếc xe trên đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.



Liên quan đến việc bắt quả tang Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam vi phạm pháp luật về môi trường, ngày 1-8, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, đồng thời là người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vụ việc trên. Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam, đóng tại phân khu KCN Formosa thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tuy nhiên theo Đại tá Thọ, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.



Đại tá Thọ cho biết thêm tính đến thời điểm hiện tại cơ quan công an cũng chưa xác định được khối lượng chất thải mà Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam đã chôn lấp chứ không phải 200 tấn như báo chí đưa.



Một góc của phân khu KCN Formosa đóng tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu trước đó, ngày 28-7, Phòng PC49 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở TN&MT bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (là công ty tư nhân, 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất các loại bu lông, ốc vít), bắt quả tang công ty này đang sử dụng hai ống xả nước thải, trong đó có một đường ống xả thẳng chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.



Người dân sống xung quanh phân khu KCN Formosa phản ánh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tiếp tục kiểm tra bên trong khuôn viên của công ty này, cơ quan chức năng phát hiện một khối lượng lớn lên đến hàng trăm tấn bùn thải nguy hại được chôn lấp ngay tại đây. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam đã thừa nhận sai phạm trong việc chôn lấp chất thải chưa xử lý và xả thải ra môi trường.